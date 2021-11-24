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"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах

"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах

Николай Свентицкий считает, что пока театры будут работать в убыток 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T17:50+0400

2021-11-24T17:50+0400

2021-11-24T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии все еще много непривитых от коронавируса, поэтому в условиях новых правил работы убытков пока не избежать, сказал Sputnik Грузия директор Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Николай Свентицкий.С 1 декабря будет увеличено допустимое количество посетителей театров, кинотеатров и концертных залов - с 30% до 50%. При этом посещать их можно будет только при наличии "зеленых паспортов". Директор Грибоедовского театра надеется на то, что новые ограничения станут стимулом для вакцинации. "И убытки пока будут. Это ведь не значит, что с 1 декабря все побегут вакцинироваться, чтобы пойти в театр Грибоедова. Но есть надежда, что еще какая-то часть населения пойдет вакцинироваться, займется своим здоровьем", - подытожил Свентицкий.По последним данным, двумя дозами от коронавируса вакцинировано 34,5% взрослого населения Грузии. Эпидемиологи считают, что этого недостаточно, уровень вакцинации до конца года должен быть не менее 60%. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, театр, коронавирус covid-19