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"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Николай Свентицкий считает, что пока театры будут работать в убыток
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии все еще много непривитых от коронавируса, поэтому в условиях новых правил работы убытков пока не избежать, сказал Sputnik Грузия директор Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Николай Свентицкий.
С 1 декабря будет увеличено допустимое количество посетителей театров, кинотеатров и концертных залов - с 30% до 50%. При этом посещать их можно будет только при наличии "зеленых паспортов".
"Театрам, конечно, будет сложно, так как в Грузии все еще много непривитых. В то же время к этому решению мы относимся с понимаем, так как государство борется за наше здоровье. Это так во всем мире", - сказал Свентицкий.
Директор Грибоедовского театра надеется на то, что новые ограничения станут стимулом для вакцинации.
"И убытки пока будут. Это ведь не значит, что с 1 декабря все побегут вакцинироваться, чтобы пойти в театр Грибоедова. Но есть надежда, что еще какая-то часть населения пойдет вакцинироваться, займется своим здоровьем", - подытожил Свентицкий.
По последним данным, двумя дозами от коронавируса вакцинировано 34,5% взрослого населения Грузии. Эпидемиологи считают, что этого недостаточно, уровень вакцинации до конца года должен быть не менее 60%.
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