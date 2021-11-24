https://sputnik-georgia.ru/20211124/restorany-v-gruzii-smogut-rabotat-kruglosutochno--262328840.html

Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно

Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно

Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T14:05+0400

2021-11-24T14:05+0400

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общество

новости

ограничения из-за коронавируса

ресторан

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, ограничения из-за коронавируса, ресторан, коронавирус covid-19