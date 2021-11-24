https://sputnik-georgia.ru/20211124/restorany-v-gruzii-smogut-rabotat-kruglosutochno--262328840.html
Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:05+0400
2021-11-24T14:05+0400
2021-11-24T14:25+0400
общество
новости
ограничения из-за коронавируса
ресторан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/14/251775217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abdbc4ce981fa13c8076cddb414d983e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/14/251775217_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99c431446a2cb83aafec018f898fe6e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, ограничения из-за коронавируса, ресторан, коронавирус covid-19
Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
14:05 24.11.2021 (обновлено: 14:25 24.11.2021)
Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.
Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.
"Для ресторанов, которые с 1 декабря могут принимать посетителей только с "зеленым статусом", будет снято почасовое ограничение на работу. То есть они смогут работать согласно своему решению столько времени, сколько они посчитают нужным", - заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.
Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.