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https://sputnik-georgia.ru/20211124/restorany-v-gruzii-smogut-rabotat-kruglosutochno--262328840.html
Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:05+0400
2021-11-24T14:25+0400
общество
новости
ограничения из-за коронавируса
ресторан
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, ограничения из-за коронавируса, ресторан, коронавирус covid-19

Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно

14:05 24.11.2021 (обновлено: 14:25 24.11.2021)
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyЛюди сидят в ресторане с видом на лес, откуда видны мигранты, направляющиеся в испанский анклав Сеута
Люди сидят в ресторане с видом на лес, откуда видны мигранты, направляющиеся в испанский анклав Сеута - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.
Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.

"Для ресторанов, которые с 1 декабря могут принимать посетителей только с "зеленым статусом", будет снято почасовое ограничение на работу. То есть они смогут работать согласно своему решению столько времени, сколько они посчитают нужным", - заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.
Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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