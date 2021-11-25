https://sputnik-georgia.ru/20211125/larisa-dolina-otkazalas-pet-s-morgenshternom-262338826.html

Лариса Долина отказалась петь с Моргенштерном

Лариса Долина отказалась петь с Моргенштерном

Российская певица предпочла рэперу Моргенштерну его бывшего саунд-продюсера Slava Marlow и певца Niletto 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Российская певица Лариса Долина рассказала о своей неприязни к популярному рэперу Моргенштерну в интервью "Скажи Гордеевой".На вопрос ведущей Катерины Гордеевой, с кем из артистов певица никогда бы не стала записывать песни, Долина назвала Моргенштерна.Однако поработать с молодыми артистами Долина все же не отказалась, к примеру, с бывшим саунд-продюсером Алишера Slava Marlow.Также она похвалила певца Niletto, отметив его красивый тембр голоса."Я бы научила его немножко дикции, артикуляции, и мы бы, возможно, какой-нибудь дуэт вместе и записали", — сказала Долина.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лариса долина, моргенштерн, шоу-бизнес