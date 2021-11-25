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Лариса Долина отказалась петь с Моргенштерном
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Российская певица предпочла рэперу Моргенштерну его бывшего саунд-продюсера Slava Marlow и певца Niletto
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Российская певица Лариса Долина рассказала о своей неприязни к популярному рэперу Моргенштерну в интервью "Скажи Гордеевой".
На вопрос ведущей Катерины Гордеевой, с кем из артистов певица никогда бы не стала записывать песни, Долина назвала Моргенштерна.
"Ведет себя недостойно. Во всем должна быть мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чем. Он мне не интересен просто", — объяснила исполнительница.
Однако поработать с молодыми артистами Долина все же не отказалась, к примеру, с бывшим саунд-продюсером Алишера Slava Marlow.
Также она похвалила певца Niletto, отметив его красивый тембр голоса.
"Я бы научила его немножко дикции, артикуляции, и мы бы, возможно, какой-нибудь дуэт вместе и записали", — сказала Долина.
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