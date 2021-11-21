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"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Артистка назвала рэпера чудовищем и обвинила его в развращении подрастающего поколения
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская певица Маша Распутина негативно высказалась о популярном рэпере Моргенштерне в интервью Алене Жигаловой YouTube проекта "Алена, блин!".
В ходе беседы Распутина сказала, что не знает творчество современных исполнителей, так как надела на себя "колпак". Однако о некоторых музыкантах все же осведомлена.
Оказалось, что артистка негативно относится к рэперу Моргенштерну, который известен "смелым" творчеством и скандалами вокруг своей персоны. Певица отметила, что с ужасом воспринимает каждое заявление артиста и старается избегать каких-либо упоминаний его в своей жизни.
"Ну это ужас. Потому что он сатанист. Это вообще человек из ада, я хочу сказать. Это какое-то "оно", это не человек для меня. Это чудовище какое-то", — считает певица.
Помимо этого, Распутина обвинила Моргенштерна в развращении подрастающего поколения. Певица считает, что благодаря системе, сложившейся в современном шоу-бизнесе, подобные музыканты имеют влияние на слушателей, чего ни в коем случае нельзя допускать.
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