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"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом
"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом
Артистка назвала рэпера чудовищем и обвинила его в развращении подрастающего поколения 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T07:06+0400
2021-11-21T07:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская певица Маша Распутина негативно высказалась о популярном рэпере Моргенштерне в интервью Алене Жигаловой YouTube проекта "Алена, блин!".В ходе беседы Распутина сказала, что не знает творчество современных исполнителей, так как надела на себя "колпак". Однако о некоторых музыкантах все же осведомлена.Оказалось, что артистка негативно относится к рэперу Моргенштерну, который известен "смелым" творчеством и скандалами вокруг своей персоны. Певица отметила, что с ужасом воспринимает каждое заявление артиста и старается избегать каких-либо упоминаний его в своей жизни.Помимо этого, Распутина обвинила Моргенштерна в развращении подрастающего поколения. Певица считает, что благодаря системе, сложившейся в современном шоу-бизнесе, подобные музыканты имеют влияние на слушателей, чего ни в коем случае нельзя допускать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом

07:06 21.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Артистка назвала рэпера чудовищем и обвинила его в развращении подрастающего поколения
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская певица Маша Распутина негативно высказалась о популярном рэпере Моргенштерне в интервью Алене Жигаловой YouTube проекта "Алена, блин!".
В ходе беседы Распутина сказала, что не знает творчество современных исполнителей, так как надела на себя "колпак". Однако о некоторых музыкантах все же осведомлена.
Оказалось, что артистка негативно относится к рэперу Моргенштерну, который известен "смелым" творчеством и скандалами вокруг своей персоны. Певица отметила, что с ужасом воспринимает каждое заявление артиста и старается избегать каких-либо упоминаний его в своей жизни.
"Ну это ужас. Потому что он сатанист. Это вообще человек из ада, я хочу сказать. Это какое-то "оно", это не человек для меня. Это чудовище какое-то", — считает певица.
Помимо этого, Распутина обвинила Моргенштерна в развращении подрастающего поколения. Певица считает, что благодаря системе, сложившейся в современном шоу-бизнесе, подобные музыканты имеют влияние на слушателей, чего ни в коем случае нельзя допускать.
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