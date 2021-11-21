https://sputnik-georgia.ru/20211121/chelovek-iz-ada-masha-rasputina-nazvala-morgenshterna-satanistom-262189033.html

"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом

"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом

Артистка назвала рэпера чудовищем и обвинила его в развращении подрастающего поколения 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T07:06+0400

2021-11-21T07:06+0400

2021-11-21T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская певица Маша Распутина негативно высказалась о популярном рэпере Моргенштерне в интервью Алене Жигаловой YouTube проекта "Алена, блин!".В ходе беседы Распутина сказала, что не знает творчество современных исполнителей, так как надела на себя "колпак". Однако о некоторых музыкантах все же осведомлена.Оказалось, что артистка негативно относится к рэперу Моргенштерну, который известен "смелым" творчеством и скандалами вокруг своей персоны. Певица отметила, что с ужасом воспринимает каждое заявление артиста и старается избегать каких-либо упоминаний его в своей жизни.Помимо этого, Распутина обвинила Моргенштерна в развращении подрастающего поколения. Певица считает, что благодаря системе, сложившейся в современном шоу-бизнесе, подобные музыканты имеют влияние на слушателей, чего ни в коем случае нельзя допускать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, российский шоу-бизнес