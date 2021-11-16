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Антон Комолов: "Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна"
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкАнтон Комолов. П/к, посвященная проведению акции "Час Земли"
© photo: Sputnik / Nina Zotina/
Камолов сравнил внешние данные артистов, а также их музыкальные достижения. Оказалось, телеведущий хорошо знаком с творчеством современных звезд
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Телеведущий Антон Комолов высказался о популярных в России артистах Ольге Бузовой и Моргенштерне.
Телеведущий поговорил о периоде, когда не было соцсетей, и телезрители узнавали последние новости шоу-бизнеса, включая канал MTV. Поэтому ведущий не понаслышке знает, чего стоит звездам выделиться из толпы и завоевать внимание публики.
Комолов сравнил степень популярности Ольги Бузовой и Моргенштерна. По его словам, певица от рэпера отличается искренностью и детской наивностью, а также "красивыми ногами".
"Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна: у нее красивые ноги, а Моргенштерн ходит непонятно в чем. Но, с другой стороны, он тоже в хорошей физической форме. С музыкальной точки зрения, конечно — Моргенштерн, а сточки зрения трогательности и вот этого всего, ну кто может Ольге составить конкуренцию?" — заявил он.
Ведущий считает: все, что делается сейчас на YouTube и в социальных сетях — это то, что делалось ранее на MTV.
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