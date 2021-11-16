https://sputnik-georgia.ru/20211116/anton-komolov-olga-buzova-konechno-luchshe-morgenshterna-262075840.html

Антон Комолов: "Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна"

Антон Комолов: "Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна"

Камолов сравнил внешние данные артистов, а также их музыкальные достижения. Оказалось, телеведущий хорошо знаком с творчеством современных звезд 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T07:09+0400

2021-11-16T07:09+0400

2021-11-16T07:09+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

моргенштерн

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Телеведущий Антон Комолов высказался о популярных в России артистах Ольге Бузовой и Моргенштерне.Телеведущий поговорил о периоде, когда не было соцсетей, и телезрители узнавали последние новости шоу-бизнеса, включая канал MTV. Поэтому ведущий не понаслышке знает, чего стоит звездам выделиться из толпы и завоевать внимание публики.Комолов сравнил степень популярности Ольги Бузовой и Моргенштерна. По его словам, певица от рэпера отличается искренностью и детской наивностью, а также "красивыми ногами"."Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна: у нее красивые ноги, а Моргенштерн ходит непонятно в чем. Но, с другой стороны, он тоже в хорошей физической форме. С музыкальной точки зрения, конечно — Моргенштерн, а сточки зрения трогательности и вот этого всего, ну кто может Ольге составить конкуренцию?" — заявил он.Ведущий считает: все, что делается сейчас на YouTube и в социальных сетях — это то, что делалось ранее на MTV.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, моргенштерн, российский шоу-бизнес