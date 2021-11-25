Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/on-budet-menya-nenavidet-adel-rasskazala-o-pesne-v-chest-syna-262362143.html
Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына
Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына
Звезда решила сделать прогноз на то, как сын воспримет ее песню в старшем возрасте, и огорошила поклонников 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T14:57+0400
2021-11-25T15:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c775a4f5dd9728f5fc6c0b78b75d1c0a.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Британская певица Адель шокировала поклонников: звезда рассказала о песне, написанной в честь сына, и заявила, что ее ребенок возненавидит ее за это.В песне "Моя маленькая любовь", которую Адель посвятила сыну Анджело, звезда призналась в чувствах к своему ребенку, а также добавила милые записи с диктофона. На них Адель рассказывает сыну о разводе с его отцом. По словам артистки, к этому ее подтолкнул психотерапевт и теперь Адель боится, что может столкнуться с ненавистью своего ребенка."Он, возможно, будет меня ненавидеть, но я должна была это сделать. Если я сумела рассказать ему, когда он был малышом, то думаю, что найду слова, когда он подрастет. Этот время можно сравнить с разгадыванием головоломки, которая стала частью моего альбома", - заявила она.В песне можно услышать, как звезда говорит сыну, что любит его и пытается рассказать о своих чувствах к его отцу и сложном разводе.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4b29526d5c0055670fcbb6cb23bbaf8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
адель, шоу-бизнес

Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына

14:57 25.11.2021 (обновлено: 15:23 25.11.2021)
© VALERIE MACONАдель
Адель - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© VALERIE MACON
Подписаться на
Звезда решила сделать прогноз на то, как сын воспримет ее песню в старшем возрасте, и огорошила поклонников
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Британская певица Адель шокировала поклонников: звезда рассказала о песне, написанной в честь сына, и заявила, что ее ребенок возненавидит ее за это.
В песне "Моя маленькая любовь", которую Адель посвятила сыну Анджело, звезда призналась в чувствах к своему ребенку, а также добавила милые записи с диктофона. На них Адель рассказывает сыну о разводе с его отцом. По словам артистки, к этому ее подтолкнул психотерапевт и теперь Адель боится, что может столкнуться с ненавистью своего ребенка.
"Он, возможно, будет меня ненавидеть, но я должна была это сделать. Если я сумела рассказать ему, когда он был малышом, то думаю, что найду слова, когда он подрастет. Этот время можно сравнить с разгадыванием головоломки, которая стала частью моего альбома", - заявила она.
В песне можно услышать, как звезда говорит сыну, что любит его и пытается рассказать о своих чувствах к его отцу и сложном разводе.
Читайте также:
У похудевшей Адель сдали нервы прямо во время выступления
Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо
"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Посол ЕС отказался идти в парламент Грузии
17:06Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
17:04Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом
16:47Смерть избранного оппозиционного депутата в Батуми: полиция опрашивает свидетелей
16:18Нет необходимости - глава Минздрава Грузии об отправке Саакашвили на лечение за границу
16:03Студенты-медики будут убеждать население в необходимости вакцинации от коронавируса
16:01Легенде Грузии нужно лечение
15:46Откроются ли ночные клубы в Грузии? Ответ Минздрава
15:21Локдаун в странах Европы – где ужесточили борьбу с коронавирусом
15:06Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы
14:46У граждан Грузии будет два ковид-паспорта - для внешнего и внутреннего пользования
14:24Власти Грузии вновь стали объектом критики из-за судей - в парламенте слушают кандидатов
14:08Посол ЕС: важно, чтобы Саакашвили присутствовал на суде
13:53Названы основные распространители коронавируса
13:48В Тбилиси и Батуми протестуют, требуя отставки главы правительства Аджарии
13:38Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
13:23Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате
13:07Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии
12:52Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря
12:37В Тбилиси обсудили актуальные проблемы грузинского языка