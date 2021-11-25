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Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына
14:57 25.11.2021 (обновлено: 15:23 25.11.2021)
© VALERIE MACONАдель
© VALERIE MACON
Звезда решила сделать прогноз на то, как сын воспримет ее песню в старшем возрасте, и огорошила поклонников
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Британская певица Адель шокировала поклонников: звезда рассказала о песне, написанной в честь сына, и заявила, что ее ребенок возненавидит ее за это.
В песне "Моя маленькая любовь", которую Адель посвятила сыну Анджело, звезда призналась в чувствах к своему ребенку, а также добавила милые записи с диктофона. На них Адель рассказывает сыну о разводе с его отцом. По словам артистки, к этому ее подтолкнул психотерапевт и теперь Адель боится, что может столкнуться с ненавистью своего ребенка.
"Он, возможно, будет меня ненавидеть, но я должна была это сделать. Если я сумела рассказать ему, когда он был малышом, то думаю, что найду слова, когда он подрастет. Этот время можно сравнить с разгадыванием головоломки, которая стала частью моего альбома", - заявила она.
В песне можно услышать, как звезда говорит сыну, что любит его и пытается рассказать о своих чувствах к его отцу и сложном разводе.
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