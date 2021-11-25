https://sputnik-georgia.ru/20211125/on-budet-menya-nenavidet-adel-rasskazala-o-pesne-v-chest-syna-262362143.html

Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына

Он будет меня ненавидеть: Адель рассказала о песне в честь сына

Звезда решила сделать прогноз на то, как сын воспримет ее песню в старшем возрасте, и огорошила поклонников 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T14:57+0400

2021-11-25T14:57+0400

2021-11-25T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Британская певица Адель шокировала поклонников: звезда рассказала о песне, написанной в честь сына, и заявила, что ее ребенок возненавидит ее за это.В песне "Моя маленькая любовь", которую Адель посвятила сыну Анджело, звезда призналась в чувствах к своему ребенку, а также добавила милые записи с диктофона. На них Адель рассказывает сыну о разводе с его отцом. По словам артистки, к этому ее подтолкнул психотерапевт и теперь Адель боится, что может столкнуться с ненавистью своего ребенка."Он, возможно, будет меня ненавидеть, но я должна была это сделать. Если я сумела рассказать ему, когда он был малышом, то думаю, что найду слова, когда он подрастет. Этот время можно сравнить с разгадыванием головоломки, которая стала частью моего альбома", - заявила она.В песне можно услышать, как звезда говорит сыну, что любит его и пытается рассказать о своих чувствах к его отцу и сложном разводе.Читайте также:

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адель, шоу-бизнес