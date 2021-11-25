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Откроются ли ночные клубы в Грузии? Ответ Минздрава
Откроются ли ночные клубы в Грузии? Ответ Минздрава
Ночные развлекательные заведения в Грузии закрыты уже почти два года 25.11.2021, Sputnik Грузия
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грузия
тбилиси
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Открытие ночных клубов в Грузии будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии&gt;&gt;Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. С 1 декабря 2021 года в Грузии ресторанам разрешат работать всю ночь, но при этом принимать посетителей только с ковид-паспортами.При этом она отметила, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.Между тем, большинство владельцев ночных клубов Грузии уже заявили, что находятся на грани банкротства и вряд ли смогут открыть свои заведения после снятия ограничений.В октябре в Грузии заговорили о пятой волне. На данный момент в среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 70-80 смертей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Откроются ли ночные клубы в Грузии? Ответ Минздрава

15:46 25.11.2021
© Pixabay / ActivediaНочной клуб
Ночной клуб - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Pixabay / Activedia
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Ночные развлекательные заведения в Грузии закрыты уже почти два года
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Открытие ночных клубов в Грузии будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии>>
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. С 1 декабря 2021 года в Грузии ресторанам разрешат работать всю ночь, но при этом принимать посетителей только с ковид-паспортами.

"Мы будем наблюдать за цифрами зараженных, и исходя из возможностей, которые нам даст эпидемия, мы рекомендуем координационному совету их открыть", - сказала Тикарадзе.

При этом она отметила, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.
Между тем, большинство владельцев ночных клубов Грузии уже заявили, что находятся на грани банкротства и вряд ли смогут открыть свои заведения после снятия ограничений.
В октябре в Грузии заговорили о пятой волне. На данный момент в среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 70-80 смертей.

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