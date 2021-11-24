https://sputnik-georgia.ru/20211124/ne-bolee-shesti---ogranichenie-na-kolichestvo-lyudey-za-stolikom-v-restorane-ostaetsya-v-sile-262339034.html

Ограничение на количество людей за столиком в ресторанах Грузии остается в силе

Ограничение на количество людей за столиком в ресторанах Грузии остается в силе

Рестораны в Грузии с 1 декабря будут работать неограниченное время, но принимать только посетителей с "зелеными паспортами" 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T17:36+0400

2021-11-24T17:36+0400

2021-11-24T18:03+0400

пятая волна

экономика

новости

грузия

ресторан

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251463205_0:102:1967:1208_1920x0_80_0_0_c882a3dd0ec565d01e571c8f335e33dc.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Допустимое количество гостей за столиками в ресторанах может быть пересмотрено, если новое правило "зеленых паспортов" не будет массово нарушаться, заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Туранава.На сегодняшний день владельцы ресторанов обязаны следить, чтобы за одним столиком не сидели более шести человек. Это правило пока не отменяется. При этом с 1 декабря рестораны смогут принимать посетителей неограниченное время. Пока им разрешено работать до 23:00.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>"Пока что мы оставили эту часть без изменений, давайте посмотрим, как будут работать "зеленые паспорта", не будет ли масштабных нарушений", - сказала Турнава.Министр выразила уверенность, что ресторанная индустрия отнесется к нововведению очень серьезно и станет союзником правительства в процессе внедрения и реализации этой новой реформы.На данный момент ведется работа с ресторанной индустрией, чтобы процесс проверки посетителей со статусом "зеленый" был максимально быстрым и простым.Турнава не исключает, что на первом этапе, после того как система заработает, возможны технические сбои, но министерство экономики будет в постоянной коммуникации с Минздравом и группой, которая работала над созданием аппликации, чтобы своевременно решить возникшие проблемы.Вводимые с 1 декабря "зеленые паспорта" дадут право гражданам посещать такие объекты, как рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на лиц старше 18 лет.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить наличие зеленого статуса можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210829/restorany-narushivshie-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-prodolzhayut-zakryvatsya-258897474.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ресторан, коронавирус covid-19