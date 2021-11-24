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Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
Ранее ПЦР-тест не требовался от вакцинированных только в случае путешествия воздушным путем 24.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вакцинированные граждане Грузии, которые будут возвращаться на родину через сухопутную границу, с 1 декабря будут освобождены от обязательного ПЦР-тестирования, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта&gt;&gt;Соответствующее решение было принято на заседании совета в среду.Что касается тех граждан Грузии, которые возвращаются воздушным путем, то, как отметил Гибрадзе, правило обязательного наличия ПЦР-теста было снято ранее.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Ковид-паспорта дадут гражданам право посещать такие объекты, как рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе

14:31 24.11.2021 (обновлено: 15:33 24.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи
Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ранее ПЦР-тест не требовался от вакцинированных только в случае путешествия воздушным путем
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вакцинированные граждане Грузии, которые будут возвращаться на родину через сухопутную границу, с 1 декабря будут освобождены от обязательного ПЦР-тестирования, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.
Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта>>
Соответствующее решение было принято на заседании совета в среду.

"Граждане Грузии, которые вакцинированы в Грузии и возвращаются в страну по сухопутной границе, освобождаются от обязанности представления ПЦР-теста", - заявил Гибрадзе на брифинге.

Что касается тех граждан Грузии, которые возвращаются воздушным путем, то, как отметил Гибрадзе, правило обязательного наличия ПЦР-теста было снято ранее.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Ковид-паспорта дадут гражданам право посещать такие объекты, как рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/
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