https://sputnik-georgia.ru/20211124/vaktsinirovannym-grazhdanam-gruzii-bolshe-ne-potrebuetsya-ptsr-test-na-sukhoputnoy-granitse-262330226.html
Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
Ранее ПЦР-тест не требовался от вакцинированных только в случае путешествия воздушным путем 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:31+0400
2021-11-24T14:31+0400
2021-11-24T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вакцинированные граждане Грузии, которые будут возвращаться на родину через сухопутную границу, с 1 декабря будут освобождены от обязательного ПЦР-тестирования, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта>>Соответствующее решение было принято на заседании совета в среду.Что касается тех граждан Грузии, которые возвращаются воздушным путем, то, как отметил Гибрадзе, правило обязательного наличия ПЦР-теста было снято ранее.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Ковид-паспорта дадут гражданам право посещать такие объекты, как рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
14:31 24.11.2021 (обновлено: 15:33 24.11.2021)
Ранее ПЦР-тест не требовался от вакцинированных только в случае путешествия воздушным путем
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вакцинированные граждане Грузии, которые будут возвращаться на родину через сухопутную границу, с 1 декабря будут освобождены от обязательного ПЦР-тестирования, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.
Соответствующее решение было принято на заседании совета в среду.
"Граждане Грузии, которые вакцинированы в Грузии и возвращаются в страну по сухопутной границе, освобождаются от обязанности представления ПЦР-теста", - заявил Гибрадзе на брифинге.
Что касается тех граждан Грузии, которые возвращаются воздушным путем, то, как отметил Гибрадзе, правило обязательного наличия ПЦР-теста было снято ранее.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Ковид-паспорта дадут гражданам право посещать такие объекты, как рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/
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