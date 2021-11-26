https://sputnik-georgia.ru/20211126/gruppa-spetsialistov-ombudsmena-gruzii-otsenila-sostoyanie-zdorovya-saakashvili-262383691.html

Консилиум при омбудсмене Грузии оценил состояние здоровья Саакашвили

Консилиум при омбудсмене Грузии оценил состояние здоровья Саакашвили

Помимо личного осмотра Саакашвили специалисты поговорили с лечащими врачами экс-президента 26.11.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, а жизненные параметры в пределах нормы, говорится в заключении группы врачей, созванной Народным защитником Грузии.Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы>>Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября, и прекратил ее спустя 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. Группа специалистов провела третий по счету визит к заключенному 23 ноября.Помимо личного осмотра Саакашвили специалисты поговорили с лечащими врачами экс-президента. После группа экспертов провела дистанционную дискуссию.После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. На рассмотрении суда находятся еще три дела против Саакашвили, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили