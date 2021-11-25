https://sputnik-georgia.ru/20211125/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-saakashvili-ne-izbezhat-tyurmy-262361697.html

Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы

Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы

Бывший президент Грузии не сможет избежать правосудия, уверены действующие власти 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T15:06+0400

2021-11-25T15:06+0400

2021-11-25T15:06+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным судом и он не сможет избежать тюремного наказания, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский журналистам.Саакашвили является заключенным, он отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли в ночь на субботу из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки. После ареста Саакашвили практически ежедневно в Грузии проходят акции протеста оппозиции с требованием его освобождения.Политическая ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста по всей стране. Главные требования протестующих: освобождение Саакашвили и назначение досрочных выборов в парламент.Ранее председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что до конца текущей недели оппозиция раскроет свой план действий. По словам Мелия, в Грузии уже началась "мирная революция" и правящая партия "Грузинская мечта" не сможет продлить свое пребывание у власти. "Единое национальное движение" также проводит консультации с другими политическими силами.Что касается Саакашвили, то он вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, ника мелия, возвращение и арест саакашвили