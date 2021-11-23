https://sputnik-georgia.ru/20211123/kto-takoy-saakashvili--porozhdenie-dyavola-avantyurist-ili-sozdatel-gosudarstva-262315041.html

"Кто такой Саакашвили – порождение дьявола, авантюрист или создатель государства?"

"Кто такой Саакашвили – порождение дьявола, авантюрист или создатель государства?"

В заголовок обзора грузинской прессы вынесен вопрос, заданный на прошлой неделе "Версией" (17-23.11), который не перестает оставаться предметом ожесточенного... 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T20:49+0400

2021-11-23T20:49+0400

2021-11-23T20:53+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

мамука мдинарадзе

обзор сми

возвращение и арест саакашвили

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После того, как Михаила Саакашвили перевезли из тюремного лазарета в Горийский военный госпиталь, страсти вокруг его жизни, казалось бы, улеглись. Хотя затишье это обманчивое и мнимое. Оппозиционные лидеры не скрывают, что с 23 ноября намереваются повернуть политический процесс в русло 18-летней давности, подняв массы на "революцию роз 2" ("Резонанси", 15.11)."Квирис палитра" (15-21.11) даже окрестила эту дату сакральной. Правда, часть экспертов утверждает, что все обстоит с точностью до наоборот. Как образно оценила шансы сторон "Сакартвелос Республика" (19-21.11), через 18 лет экс-президенту вышел боком предназначавшийся не ему стакан чая.Пока очевидно лишь одно: революции, следующие одна за другой, разрушению старого, безусловно, способствуют, но построить новое не дают.Чего опасалась и опасается властьНебольшая передышка дает возможность заново осмыслить суть политического единоборства власти и оппозиции. В результате появления на арене и ареста Саакашвили методы борьбы подверглись трансформации, и она развернулась в непредсказуемом направлении. Кому это было на руку? Почему власть так упрямо отказывалась перевести его в гражданскую клинику?Версия председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе привычно укладывается в формулу "сами виноваты". "Если кто-нибудь задумает провокацию, никакое государство не сумеет защитить ни одну частную клинику" ("Резонанси", 17.11), - объяснил он. С подобными опасениями соглашались и многие комментаторы. Вообразите, что начнется, если из клиники поступит информация, будто Саакашвили лечат неправильно?! – предложил как один из вариантов аналитик Мамука Арешидзе ("Квирис палитра").Вместе с тем, действия власти давали веские основания заподозрить, что лидеры ее в голодовку арестанта не особо верили. Именно этим проще всего мотивировать публичный показ видеокадров, где его переправляют в Глданскую тюремную больницу. Экс-президент не выглядит на них обессиленным. А Мамука Мдинарадзе честно признался, что состояние голодающей Элене Хоштария волнует его больше, чем здоровье Саакашвили ("Резонанси", 19.11).Тем не менее, инициатива явно на стороне Саакашвили, и власть пытается его сломить, трактует происходящее профессор Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 16.11). Нравится кому-то или нет, но от состояния экс-президента зависит стабильность страны, признает и политолог Вахтанг Дзабирадзе. Внутри Грузии и за ее пределами есть силы, желающие эту стабильность нарушить ("Резонанси", 19.11). Однако интересы обеспечения безопасности не оправдывают ущемления прав. Цель "Мечты" - не защитить, а унизить, утверждает Шота Малашхия ("Ахали таоба", 16.11).Грузинское государство было до Саакашвили и будет существовать после него, но политика, напоминает "Версия", диктует свои правила. Погоду в ней зачастую формируют не здравые решения, а животное чутье. С этим нельзя не считаться, иначе эффект будет обратный. Не случайно же показалось Эке Беселия, что "Мечта" сама подбивает людей выйти на улицу (18.11).Голодовка по-грузински и по существу"По-грузински" не означает, будто протестующие лукавят и не голодают по-настоящему. Речь о другом – во имя чего совершается акт, признанный одной из высших форм самопожертвования и протеста, каковы его цели, ценность, благородство, масштаб?Михаил Саакашвили, никогда, заметим, особой скромностью в самооценках не отличавшийся, сравнил свою голодовку с голодовкой Махатмы Ганди. Категорическое несогласие с чем выразил политолог Эдишер Гвенетадзе. Махатма Ганди утвердил политическую голодовку как важнейшую форму борьбы, а Миша свел этот акт к клоунаде и великую идею похоронил ("Резонанси", 18.11).Ключевое несоответствие – цель. После перевода в госпиталь Саакашвили заявил, что других требований у него нет, и если будет обеспечено последующее лечение, он голодать перестанет (18.11). Но в чем же тогда заключалось политическое наполнение акта? И во имя чего в начале недели к нему присоединились десять оппозиционных депутатов?! Никому при этом и в голову не пришло, хотя бы ради приличия, изучить условия, в которых содержатся другие заключенные."Единое национальное движение" решило сменить тактику, считают политологи ("Резонанси", 15.11). Сначала националы стали назначать акции у станций метро, чтобы, как пишет Гвенетадзе, поток пассажиров создавал иллюзию широкомасштабного протеста. Однако расшатать ситуацию не удалось, и теперь они апробируют голодовки. "Сакартвелос Республика" (19-21.11) окрестила метод "голодной революцией". Не получается с "цветной", так может получится с "голодной"?Осталось понять, что можно ничего не есть, даже не пить, но если нет достойной, справедливой цели, политической голодовкой такой акт назвать трудно. Сочувствие и поддержку общества надо заслужить. Поэт и публицист Давид Маградзе убежден – если кто не имеет морального права говорить о правах заключенных, то это бывший президент ("Квирис палитра").Хотя глупо отрицать, что появление его в Грузии стимулировало любопытные процессы. Не избежало их и "Национальное движение". "Резонанси" (18.11) подозревает, что Никанор Мелия все больше отдаляется от его ядра, сознавая, что рано или поздно ему придется покинуть ЕНД. Не исключено, он даже готовит для себя новый политический плацдарм, пытаясь объединить часть оппозиции, слабо поддающейся влиянию Саакашвили. Изменилась и риторика Саломе Зурабишвили. Эксперты не исключают, что она решила повести самостоятельную игру.Менее всего поддается препарированию позиция правящей партии, если только за ней не кроются кулуарные интриги некоторых лидеров. От Михаила Саакашвили можно ждать любых сюрпризов, но, как уверен Мамука Арешидзе, он вряд ли бы рискнул объявиться в Грузии, не получив гарантий ("Квирис палитра").От кого и каких – эксперт не уточняет, но версия имеет право на существование. Пока средства информации жадно обсасывали детали ареста и голодовки Саакашвили, включая наблюдения Ники Гварамия за цветом его лица ("Резонанси", 17.11), общество продолжало погружаться в кризис. Не столько политический, больше напоминающий так называемую моделированную хронику саакашвилевских времен (17.11), сколько экономический, социальный, психологический.Тяжелые обстоятельства, в которых, как утверждают представители "Нацдвижения", пребывает бывший президент, заставляют общество не делать, к примеру, трагедию из грубых манипуляций государственной статистикой. По оценке специалистов реальный прожиточный уровень в стране вырос до 560 лари, но в официальных отчетах фигурирует показатель вдвое ниже ("Резонанси", 16.11). На 70 тысяч пополнился слой крайне бедных граждан, требующих особой социальной защиты (17.11). Резко возрос уровень безработицы среди молодежи (19.11).При этом многие процессы не укладываются в общепринятые законы, что должно порождать серьезные сомнения у соответствующих ответственных органов. Отрадно, к примеру, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, укрепляется курс лари. Но тогда непонятно, какими причинами было обусловлено его предшествующее падение?И уж тем более не объяснишь без привлечения опытных психологов и социологов, почему в условиях повальной безработицы так мало желающих получить работу?! При том, что средняя дневная ставка оставляет около 60 лари…РазноеЭтого пса японской породы акита называют ланчхутским Хачико. О Хачико, тщетно дожидавшемся на станции хозяина, узнал весь мир. Его собрата приютила одна из тбилисских семей. Это удалось благодаря усилиям многих людей, включая ланчхутского мэра. ("Квирис палитра")Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Картье. Приятно, когда талант сочетается с красивой внешностью. ("Ахали таоба", 19.11)Тбилисский мэр сообщил, что планируется введение абонементов и нового интегрированного тарифа для оплаты проезда на общественном транспорте. Каладзе уверяет, что это делается в интересах пассажиров. ("Резонанси", 18,11)Николоз Каджая стал победителем музыкального шоу "Ранина". Теперь он будет представлять Грузию на детском конкурсе "Евровидение". ("Ахали таоба", 15.11)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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https://sputnik-georgia.ru/20211123/vlasti-reshili-perevesti-saakashvili-v-gospital-po-sobstvennoy-initsiative--minyust-gruzii-262308043.html

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, обзор сми, возвращение и арест саакашвили