https://sputnik-georgia.ru/20211123/ombudsmen-prizvala-obespechit-spravedlivyy-sud-po-delam-saakashvili-262313047.html

Омбудсмен призвала обеспечить справедливый суд по делам Саакашвили

Омбудсмен призвала обеспечить справедливый суд по делам Саакашвили

Первые слушания нарушили право Саакашвили на справедливое судебное разбирательство и доступ к суду, заявила омбудсмен 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T19:14+0400

2021-11-23T19:14+0400

2021-11-23T19:14+0400

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михаил саакашвили

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нино ломджария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Самое главное сегодня обеспечить справедливое судебное разбирательство по делу заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария журналистам в Горийском госпитале, где после 50 дней голодовки проходит лечение Саакашвили.Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что прекращение голодовки заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может стать основанием для его присутствия на судебных процессах. Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года на 29 ноября.По словам Ломджария, у нее пока нет ответа на вопрос - следует ли временно освободить экс-президента Грузии."У этого есть свои основания, в том числе состояние его здоровья и так далее, на которые я дам вам более точные ответы после оценки состояния здоровья", - сказала Ломджария.Саакашвили не присутствовал ни на одном из трех судебных разбирательств. Пенитенциарная служба объяснила свой отказ от этапирования экс-президента в зал суда опасением за его состояние здоровья и возможными провокациями со стороны оппозиции.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/ministr-yustitsii-ne-isklyuchaet-dostavku-saakashvili-v-zal-suda-262292970.html

https://sputnik-georgia.ru/20211123/oppozitsiya-predlagaet-doverit-sudbu-saakashvili-inostrannym-sudyam-262310057.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили