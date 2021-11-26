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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211126/stali-izvestny-detali-pobega-morgenshterna-262369595.html
Стали известны детали "побега" Моргенштерна
Стали известны детали "побега" Моргенштерна
Концертный директор рэпера не стал раскрывать детали, однако заверил, что это не связано с заявлениями председателя Следственного комитета РФ Александра... 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T07:07+0400
2021-11-26T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Концертный директор Моргенштерна объяснил, почему популярный рэпер покинул Россию.Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе рассказал изданию Daily Storm о том, что исполнитель отправился в Беларусь, так как у него там запланировано мероприятие.Шавгулидзе не стал делиться деталями мероприятия, так как, по его словам, концерт частный.Стоит отметить, что у российских СМИ другая версия насчет отъезда рэпера. Отмечается, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:
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Стали известны детали "побега" Моргенштерна

07:07 26.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Концертный директор рэпера не стал раскрывать детали, однако заверил, что это не связано с заявлениями председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Концертный директор Моргенштерна объяснил, почему популярный рэпер покинул Россию.
Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе рассказал изданию Daily Storm о том, что исполнитель отправился в Беларусь, так как у него там запланировано мероприятие.
Шавгулидзе не стал делиться деталями мероприятия, так как, по его словам, концерт частный.
"В Беларуси есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать", - сказал концертный директор.
Стоит отметить, что у российских СМИ другая версия насчет отъезда рэпера. Отмечается, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
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