https://sputnik-georgia.ru/20211126/stali-izvestny-detali-pobega-morgenshterna-262369595.html

Стали известны детали "побега" Моргенштерна

Стали известны детали "побега" Моргенштерна

Концертный директор рэпера не стал раскрывать детали, однако заверил, что это не связано с заявлениями председателя Следственного комитета РФ Александра... 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T07:07+0400

2021-11-26T07:07+0400

2021-11-26T07:07+0400

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моргенштерн

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Концертный директор Моргенштерна объяснил, почему популярный рэпер покинул Россию.Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе рассказал изданию Daily Storm о том, что исполнитель отправился в Беларусь, так как у него там запланировано мероприятие.Шавгулидзе не стал делиться деталями мероприятия, так как, по его словам, концерт частный.Стоит отметить, что у российских СМИ другая версия насчет отъезда рэпера. Отмечается, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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моргенштерн