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Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными
Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными
Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T13:00+0400
2021-11-27T13:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бывшая девушка принца Гарри модель Флоренс Сент-Джордж откровенно рассказала об их романе.Принц Гарри и Флоренс встречались некоторое время в 2011 году. Тогда влюбленные старались не афишировать свои отношения, чтобы избежать внимания прессы, однако сделать этого не удалось.В одном из недавних интервью модель вспомнила, что внимания со стороны назойливой прессы избежать было трудно. Флоренс же не смогла привыкнуть к такому образу жизни.Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением. По словам девушки, тот период жизни был связан с постоянной тревогой и страхом перед камерами.Через пару лет после расставания с Гарри модель вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа, сейчас они воспитывают двоих детей.Читайте также:
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Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными

13:00 27.11.2021
© AP Photo / Jordan StraussПринц Гарри
Принц Гарри - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
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Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бывшая девушка принца Гарри модель Флоренс Сент-Джордж откровенно рассказала об их романе.
Принц Гарри и Флоренс встречались некоторое время в 2011 году. Тогда влюбленные старались не афишировать свои отношения, чтобы избежать внимания прессы, однако сделать этого не удалось.
В одном из недавних интервью модель вспомнила, что внимания со стороны назойливой прессы избежать было трудно. Флоренс же не смогла привыкнуть к такому образу жизни.

"Почти каждый день появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед моей дверью стояли фотографы, – такими были два месяца, что мы провели вместе, отметила она. – Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу", – сказала модель.

Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением. По словам девушки, тот период жизни был связан с постоянной тревогой и страхом перед камерами.
Через пару лет после расставания с Гарри модель вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа, сейчас они воспитывают двоих детей.
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