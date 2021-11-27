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Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными
© AP Photo / Jordan StraussПринц Гарри
© AP Photo / Jordan Strauss
Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бывшая девушка принца Гарри модель Флоренс Сент-Джордж откровенно рассказала об их романе.
Принц Гарри и Флоренс встречались некоторое время в 2011 году. Тогда влюбленные старались не афишировать свои отношения, чтобы избежать внимания прессы, однако сделать этого не удалось.
В одном из недавних интервью модель вспомнила, что внимания со стороны назойливой прессы избежать было трудно. Флоренс же не смогла привыкнуть к такому образу жизни.
"Почти каждый день появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед моей дверью стояли фотографы, – такими были два месяца, что мы провели вместе, отметила она. – Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу", – сказала модель.
Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением. По словам девушки, тот период жизни был связан с постоянной тревогой и страхом перед камерами.
Через пару лет после расставания с Гарри модель вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа, сейчас они воспитывают двоих детей.
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