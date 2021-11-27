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Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными

Бывшая девушка принца Гарри: повезло, что отношения оказались недолговечными

Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T13:00+0400

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принц гарри

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бывшая девушка принца Гарри модель Флоренс Сент-Джордж откровенно рассказала об их романе.Принц Гарри и Флоренс встречались некоторое время в 2011 году. Тогда влюбленные старались не афишировать свои отношения, чтобы избежать внимания прессы, однако сделать этого не удалось.В одном из недавних интервью модель вспомнила, что внимания со стороны назойливой прессы избежать было трудно. Флоренс же не смогла привыкнуть к такому образу жизни.Несмотря на то, что расставание опечалило обоих, Флоренс уверена, что это было самым верным решением. По словам девушки, тот период жизни был связан с постоянной тревогой и страхом перед камерами.Через пару лет после расставания с Гарри модель вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа, сейчас они воспитывают двоих детей.Читайте также:

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принц гарри