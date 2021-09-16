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https://sputnik-georgia.ru/20210916/po-etiketu-kak-semya-pozdravila-printsa-garri-s-dnem-rozhdeniya--259649553.html
По этикету: как семья поздравила принца Гарри с днем рождения?
По этикету: как семья поздравила принца Гарри с днем рождения?
Королевские родственники не забывают о правилах приличия даже в самые непростые времена 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:45+0400
2021-09-16T15:53+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
светская хроника
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Королевская семья поздравила принца Гарри с днем рождения – родные британской королевы последовали правилам этикета, даже несмотря на конфликт с герцогом. Принц Гарри отметил 37-й день рождения. За последний год супруг Меган Маркл успел засветиться в нескольких скандалах и много раз обижал свою родню. Но они все равно решили поздравить его.Первыми, кто поздравил Гарри, стал его брат принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Пара поделилась снимком Гарри в Инстаграм и сопроводила его классическим, выученным текстом. Отец герцога – принц Чарльз, и его супруга Камилла расщедрились на целый коллаж из фотографий. На одной из них совсем юный Гарри улыбается с отцом. Королева Елизавета II также не могла проигнорировать день рождения внука, но не стала делиться совместной фотографией с ним.Читайте также:
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принц гарри, меган маркл, светская хроника

По этикету: как семья поздравила принца Гарри с днем рождения?

15:45 16.09.2021 (обновлено: 15:53 16.09.2021)
189
© photo: Harry & Meghan: The Duke & Duchess of Sussex / FBПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Harry & Meghan: The Duke & Duchess of Sussex / FB
Королевские родственники не забывают о правилах приличия даже в самые непростые времена
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Королевская семья поздравила принца Гарри с днем рождения – родные британской королевы последовали правилам этикета, даже несмотря на конфликт с герцогом.
Принц Гарри отметил 37-й день рождения. За последний год супруг Меган Маркл успел засветиться в нескольких скандалах и много раз обижал свою родню. Но они все равно решили поздравить его.
© Instagram / clarencehouseСкриншоты поздравлений принцу Гарри с днем рождения
Скриншоты поздравлений принцу Гарри с днем рождения - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Скриншоты поздравлений принцу Гарри с днем рождения
© Instagram / clarencehouse
Первыми, кто поздравил Гарри, стал его брат принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Пара поделилась снимком Гарри в Инстаграм и сопроводила его классическим, выученным текстом.
Отец герцога – принц Чарльз, и его супруга Камилла расщедрились на целый коллаж из фотографий. На одной из них совсем юный Гарри улыбается с отцом. Королева Елизавета II также не могла проигнорировать день рождения внука, но не стала делиться совместной фотографией с ним.
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