https://sputnik-georgia.ru/20211127/pokinuvshiy-rossiyu-morgenshtern-otdykhaet-v-dubae-262394268.html

Покинувший Россию Моргенштерн отдыхает в Дубае

Покинувший Россию Моргенштерн отдыхает в Дубае

Ранее концертный директор рэпера заявлял, что певец находится в Беларуси на частном концерте, однако это оказалось не так 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T07:07+0400

2021-11-27T07:07+0400

2021-11-27T07:07+0400

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моргенштерн

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн, покинувший Россию после обвинения в торговле наркотиками в соцсетях, отдыхает в Дубае вместе с женой Диларой.Моргенштерн, который инкогнито улетел из Москвы, был обнаружен в одном из отелей на острове Палм-Джумейра в Дубае.Журналисты РЕН ТВ связались с сотрудниками отеля, которые рассказали, что рэпер и его супруга отдыхают, потому не могут ответить на звонок.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:

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моргенштерн