https://sputnik-georgia.ru/20211128/restoran-morgenshterna-zakryli-262369935.html

Ресторан Моргенштерна закрыли

Ресторан Моргенштерна закрыли

Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после заявлений председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T07:08+0400

2021-11-28T07:08+0400

2021-11-28T09:40+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/05/251941861_0:136:2905:1770_1920x0_80_0_0_78aa83a21af6c80346a012440f1dd6ef.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Ресторан популярного российского рэпера Моргенштерна временно закрыли из-за незаконной торговли алкоголем.В ходе проверки заведения выяснилось, что в нем осуществлялась незаконная торговля алкоголем. Оказалось, что у ресторана нет лицензии на эту деятельность, следовательно, работа ресторана временно прекращена.Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".До этого адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн