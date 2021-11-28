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https://sputnik-georgia.ru/20211128/restoran-morgenshterna-zakryli-262369935.html
Ресторан Моргенштерна закрыли
Ресторан Моргенштерна закрыли
Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после заявлений председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T07:08+0400
2021-11-28T09:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Ресторан популярного российского рэпера Моргенштерна временно закрыли из-за незаконной торговли алкоголем.В ходе проверки заведения выяснилось, что в нем осуществлялась незаконная торговля алкоголем. Оказалось, что у ресторана нет лицензии на эту деятельность, следовательно, работа ресторана временно прекращена.Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".До этого адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.Читайте также:
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Ресторан Моргенштерна закрыли

07:08 28.11.2021 (обновлено: 09:40 28.11.2021)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после заявлений председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Ресторан популярного российского рэпера Моргенштерна временно закрыли из-за незаконной торговли алкоголем.
В ходе проверки заведения выяснилось, что в нем осуществлялась незаконная торговля алкоголем. Оказалось, что у ресторана нет лицензии на эту деятельность, следовательно, работа ресторана временно прекращена.
Закрытие ресторана прошло на фоне слухов о том, что Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
До этого адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.
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