https://sputnik-georgia.ru/20211129/kardashyan-otreagirovala-na-popytki-kane-uesta-otbit-ee-u-boyfrenda-262436702.html

Кардашьян отреагировала на попытки Канье Уэста отбить ее у бойфренда

Кардашьян отреагировала на попытки Канье Уэста отбить ее у бойфренда

Музыкант не теряет надежды вернуть экс-возлюбленную. Но Ким дает понять, что у них нет никаких шансов на совместное будущее

2021-11-29T12:20+0400

2021-11-29T12:20+0400

2021-11-29T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Американская инстадива Ким Кардашьян отреагировала на попытки экс-мужа Канье Уэста вернуть ее – звезда намекнула, что счастлива с новым бойфрендом. Совсем недавно Уэст заявил, что хочет вернуть Кардашьян, несмотря на ее нового бойфренда Пита Дэвидсона. Музыкант даже поделился роликом с песней, в которой признается в любви к бывшей жене. И теперь стало ясно, что об этом думает сама Ким. По словам анонимного источника Hollywood Life, Кардашьян не хочет возобновлять отношения с Уэстом, даже несмотря на его попытки отбить ее у нового бойфренда. "Не стоит обольщаться, Ким не хочет возвращаться к Канье. Она не давала ему никаких намеков на продолжение отношений. Их брак развалился, она подала на развод", – отметил источник. В это же время Канье волнуется за то, что Кардашьян сможет построить крепкие отношения с Дэвидсоном, так как влюбленные не отходят друг от друга и больше не скрывают свой роман: ходят за руки, целуются и обнимаются на глазах у папарацци. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, светская хроника, канье уэст, зарубежные звезды