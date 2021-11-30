Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211130/minzdrav-gruzii-razdelyaet-pozitsiyu-patriarkhii-po-povodu-prinuditelnoy-vaktsinatsii--262470399.html
Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
Минздрав как и Патриархия считает, что у человека должен быть выбор 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T11:34+0400
2021-11-30T11:54+0400
пятая волна
новости
грузия
патриархия грузии
минздрав
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249815628_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1cf166f741a42efb25a8836d66635685.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе считает позицию Патриархии по поводу недопустимости принудительной вакцинации разумной.Как заявила Патриархия, у каждого человека должна быть свобода выбора, и это право ему дается Всевышним.Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов&gt;&gt;"Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они (Церковь - ред.) не ограничивают его (процесс вакцинации – ред.), уже является для нас большой поддержкой и помощью", – сказала Тикарадзе.Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35% взрослого населения Грузии.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249815628_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_88b731c40275ed19e6533b8fdba04731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, патриархия грузии, минздрав, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса

11:34 30.11.2021 (обновлено: 11:54 30.11.2021)
© Government of GeorgiaГлава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Government of Georgia
Подписаться на
Минздрав как и Патриархия считает, что у человека должен быть выбор
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе считает позицию Патриархии по поводу недопустимости принудительной вакцинации разумной.
Как заявила Патриархия, у каждого человека должна быть свобода выбора, и это право ему дается Всевышним.
Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов>>
"Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они (Церковь - ред.) не ограничивают его (процесс вакцинации – ред.), уже является для нас большой поддержкой и помощью", – сказала Тикарадзе.
Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35% взрослого населения Грузии.
Читайте также
Грузинская церковь не поддерживает принудительную вакцинацию - Патриархия
"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:19Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:42Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
10:20Градский перед смертью женился – СМИ
10:07"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране
09:36Готовы ли эсминцы ВМС США воевать в Черном море?
09:20Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
09:01Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
08:33Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
08:02Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
07:33В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов
07:07Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю