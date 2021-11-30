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Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
Минздрав как и Патриархия считает, что у человека должен быть выбор 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T11:34+0400
2021-11-30T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе считает позицию Патриархии по поводу недопустимости принудительной вакцинации разумной.Как заявила Патриархия, у каждого человека должна быть свобода выбора, и это право ему дается Всевышним.Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов>>"Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они (Церковь - ред.) не ограничивают его (процесс вакцинации – ред.), уже является для нас большой поддержкой и помощью", – сказала Тикарадзе.Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35% взрослого населения Грузии.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, патриархия грузии, минздрав, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:34 30.11.2021 (обновлено: 11:54 30.11.2021)
Минздрав как и Патриархия считает, что у человека должен быть выбор
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе считает позицию Патриархии по поводу недопустимости принудительной вакцинации разумной.
Как заявила Патриархия, у каждого человека должна быть свобода выбора, и это право ему дается Всевышним.
"Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они (Церковь - ред.) не ограничивают его (процесс вакцинации – ред.), уже является для нас большой поддержкой и помощью", – сказала Тикарадзе.
Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35% взрослого населения Грузии.
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