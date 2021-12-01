https://sputnik-georgia.ru/20211201/vopreki-vsemu-parlament-gruzii-naznachil-sudey-verkhovnogo-suda-262523617.html

Вопреки всему: парламент Грузии назначил судей Верховного суда

Вопреки всему: парламент Грузии назначил судей Верховного суда

За четырех кандидатов в судьи Верховного суда Грузии проголосовали только депутаты от "Грузинской мечты" 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T18:39+0400

2021-12-01T18:39+0400

2021-12-01T18:39+0400

новости

грузия

парламент грузии

верховный суд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24700/94/247009434_0:173:3000:1861_1920x0_80_0_0_86c89ba50e653f40dc22e9e453b53fd0.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил четырех новых судей Верховного суда, поддержав кандидатуры, представленные Высшим советом юстиции, и проигнорировав критику международного сообщества.В голосовании принимали участие только депутаты правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Получив их поддержку, все четыре кандидата - Генадий Макаридзе, Тамар Окропиридзе, Нино Сандодзе и Тея Дзимистарашвили, стали официально судьями Верховного суда Грузии.Посол ЕС отказался идти в парламент Грузии>>Решение правящей партии продолжить процесс назначения судей Верховного суда без учета рекомендаций международных организаций вызвало крайне негативную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.Новый повод для критикиВ правящей партии назначение судей объясняют желанием разгрузить суды и заполнить вакансии в Верховном суде."Сегодня одним из главных вызовов для судебной системы является перегруженность, поэтому мы считаем своей обязанностью обеспечить быстрое правосудие, для этого и назначаются судьи, чтобы дела были распределены так, чтобы нашим гражданам не приходилось подолгу ждать", - сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.При этом он подчеркнул, что парламент действует согласно законодательству и Конституции страны.В оппозиции же назначением судей крайне недовольны, и утверждают, что правящая партия продолжает поддерживать судебный "клан", который принимает выгодные ей решения."Правящая партия окончательно передала суды клану и взяла на себя ответственность за всю несправедливость, которая была до ее прихода к власти и после", - заявила депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.Страсти по судьямОтбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу.В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство.Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом этого года.Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей. Реформа Высшего совета юстиции прописана и в соглашении между властью и оппозицией от 19 апреля 2021 года, подписанного при посредничестве ЕС и США.Скандал с назначением судей дошел до того, что с критикой на Грузию обрушились западные партнеры.Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель даже отказался идти в парламент Грузии, куда его пригласили присутствовать на собеседовании с кандидатами в судьи. Аргументировал он это тем, что назначение судей не согласуется ни с соглашением между властями и оппозицией от 19 апреля, ни с условиями получения макрофинансовой помощи от Евросоюза. Ранее он заявил, что невыполнение условий судебной реформы уже лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре этого года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210716/Gosdep-SShA-prizval-vlasti-Gruzii-priostanovit-naznachenie-sudey-Verkhovnogo-suda-252337524.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, верховный суд грузии