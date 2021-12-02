https://sputnik-georgia.ru/20211202/tort-iz-roz-i-polet-na-laynere-zhenikh-britni-spirs-pozdravil-ee-s-40-letiem---262545820.html

Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием

Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием

В день рождения любимой ее избранник сделал все, чтобы она почувствовала себя королевой. Совместный снимок пары растрогал поклонников артистки 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T14:42+0400

2021-12-02T14:42+0400

2021-12-02T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Жених поп-певицы Бритни Спирс страстно поздравил ее с днем рождения – в 40-летний юбилей звезды Сэм Асгари подготовил для нее незабываемый сюрприз. Сегодня, 2 декабря, Бритни исполнилось 40 лет. Звезда, которая совсем недавно освободилась из-под опеки отца, особенно рада отмечать свой праздник вместе с возлюбленным. Спирс согласилась отправиться в путешествие и поделилась серией радостных фотографий. Судя по снимкам, жених Спирс решил сделать приятное любимой и устроил ей праздник на борту самолета – на фото из Инстаграм пара позировала в обнимку. Бритни также решила рассказать о своем празднике и шутливо отметила, что "не весит 800 фунтов", как ее показывают папарацци и постоянно тренируется. Звезда также показала видео, на котором целует своего жениха перед взлетом, а также принимает подарки – торт с буквой Б, украшенный цветами. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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