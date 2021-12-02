Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием
© AP Photo / Jordan StraussБритни Спирс и Сэм Ашгани
© AP Photo / Jordan Strauss
В день рождения любимой ее избранник сделал все, чтобы она почувствовала себя королевой. Совместный снимок пары растрогал поклонников артистки
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Жених поп-певицы Бритни Спирс страстно поздравил ее с днем рождения – в 40-летний юбилей звезды Сэм Асгари подготовил для нее незабываемый сюрприз.
Сегодня, 2 декабря, Бритни исполнилось 40 лет. Звезда, которая совсем недавно освободилась из-под опеки отца, особенно рада отмечать свой праздник вместе с возлюбленным.
Спирс согласилась отправиться в путешествие и поделилась серией радостных фотографий. Судя по снимкам, жених Спирс решил сделать приятное любимой и устроил ей праздник на борту самолета – на фото из Инстаграм пара позировала в обнимку.
"Я называю тебя львицей, так как восхищаюсь твоей силой. Твое прекрасное сердце вдохновляет меня. Я праздную твою улыбку, освещающую мой мир. Каждый день – твой день, королева. С первым днем рождения в качестве моей супруги", – написал тренер в микроблоге.
Бритни также решила рассказать о своем празднике и шутливо отметила, что "не весит 800 фунтов", как ее показывают папарацци и постоянно тренируется. Звезда также показала видео, на котором целует своего жениха перед взлетом, а также принимает подарки – торт с буквой Б, украшенный цветами.
Читайте также:
"Пошла к черту": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнение
Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?
Бритни Спирс обвинила сестру в отсутствии поддержки в ее деле против опекунства
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.