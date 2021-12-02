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https://sputnik-georgia.ru/20211202/tort-iz-roz-i-polet-na-laynere-zhenikh-britni-spirs-pozdravil-ee-s-40-letiem---262545820.html
Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием
Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием
В день рождения любимой ее избранник сделал все, чтобы она почувствовала себя королевой. Совместный снимок пары растрогал поклонников артистки 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T14:42+0400
2021-12-02T14:42+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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шоу-бизнес
бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Жених поп-певицы Бритни Спирс страстно поздравил ее с днем рождения – в 40-летний юбилей звезды Сэм Асгари подготовил для нее незабываемый сюрприз. Сегодня, 2 декабря, Бритни исполнилось 40 лет. Звезда, которая совсем недавно освободилась из-под опеки отца, особенно рада отмечать свой праздник вместе с возлюбленным. Спирс согласилась отправиться в путешествие и поделилась серией радостных фотографий. Судя по снимкам, жених Спирс решил сделать приятное любимой и устроил ей праздник на борту самолета – на фото из Инстаграм пара позировала в обнимку. Бритни также решила рассказать о своем празднике и шутливо отметила, что "не весит 800 фунтов", как ее показывают папарацци и постоянно тренируется. Звезда также показала видео, на котором целует своего жениха перед взлетом, а также принимает подарки – торт с буквой Б, украшенный цветами. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Торт из роз и полет на лайнере: жених Бритни Спирс поздравил ее с 40-летием

14:42 02.12.2021
© AP Photo / Jordan StraussБритни Спирс и Сэм Ашгани
Бритни Спирс и Сэм Ашгани - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
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В день рождения любимой ее избранник сделал все, чтобы она почувствовала себя королевой. Совместный снимок пары растрогал поклонников артистки
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Жених поп-певицы Бритни Спирс страстно поздравил ее с днем рождения – в 40-летний юбилей звезды Сэм Асгари подготовил для нее незабываемый сюрприз.
Сегодня, 2 декабря, Бритни исполнилось 40 лет. Звезда, которая совсем недавно освободилась из-под опеки отца, особенно рада отмечать свой праздник вместе с возлюбленным.
Спирс согласилась отправиться в путешествие и поделилась серией радостных фотографий. Судя по снимкам, жених Спирс решил сделать приятное любимой и устроил ей праздник на борту самолета – на фото из Инстаграм пара позировала в обнимку.

"Я называю тебя львицей, так как восхищаюсь твоей силой. Твое прекрасное сердце вдохновляет меня. Я праздную твою улыбку, освещающую мой мир. Каждый день – твой день, королева. С первым днем рождения в качестве моей супруги", – написал тренер в микроблоге.

Бритни также решила рассказать о своем празднике и шутливо отметила, что "не весит 800 фунтов", как ее показывают папарацци и постоянно тренируется. Звезда также показала видео, на котором целует своего жениха перед взлетом, а также принимает подарки – торт с буквой Б, украшенный цветами.
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