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"Почему бы и нет?" – Клава Кока о возможном романе с Егором Кридом
"Почему бы и нет?" – Клава Кока о возможном романе с Егором Кридом
Все могло бы быть, но не было! Что происходит между Клавой Кокой и Егором Кридом
2021-12-04T12:33+0400
2021-12-04T12:33+0400
2021-12-04T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Певица Клава Кока прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом.Клава стала участницей масштабного концерта в честь юбилея МУЗ-ТВ. Журналисты не смогли не спросить о личной жизни девушки, на что та дала понять, что сейчас не в отношениях. "Колечка нет, но очень хочется. Поэтому пишите мне все", – пошутила Кока.Напомним, что летом певица рассталась с блогером Димой Гордеем, с которым была в отношениях несколько лет. Егор Крид также расстался со своей возлюбленной Валей Карнавал.Осенью Крида и Коку заметили в Дубае. Поклонники буквально заполонили социальные сети кадрами парочки, но никто не может понять – это дружеские посиделки или же серьезные отношения двух взрослых людей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
светская хроника, егор крид, российский шоу-бизнес
"Почему бы и нет?" – Клава Кока о возможном романе с Егором Кридом
Все могло бы быть, но не было! Что происходит между Клавой Кокой и Егором Кридом
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Певица Клава Кока прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом.
Клава стала участницей масштабного концерта в честь юбилея МУЗ-ТВ. Журналисты не смогли не спросить о личной жизни девушки, на что та дала понять, что сейчас не в отношениях. "Колечка нет, но очень хочется. Поэтому пишите мне все", – пошутила Кока.
Что же касается слухов романа с Кридом, то певица отметила, что отношений с ним нет, только дружба. "Любовная история? Почему нет? Но мы просто общаемся, отстаньте", – сказал Клава.
Напомним, что летом певица рассталась с блогером Димой Гордеем, с которым была в отношениях несколько лет. Егор Крид также расстался со своей возлюбленной Валей Карнавал.
Осенью Крида и Коку заметили в Дубае. Поклонники буквально заполонили социальные сети кадрами парочки, но никто не может понять – это дружеские посиделки или же серьезные отношения двух взрослых людей.
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