https://sputnik-georgia.ru/20211204/pochemu-by-i-net--klava-koka-o-vozmozhnom-romane-s-egorom-kridom-262484635.html

"Почему бы и нет?" – Клава Кока о возможном романе с Егором Кридом

"Почему бы и нет?" – Клава Кока о возможном романе с Егором Кридом

Все могло бы быть, но не было! Что происходит между Клавой Кокой и Егором Кридом

2021-12-04T12:33+0400

2021-12-04T12:33+0400

2021-12-04T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Певица Клава Кока прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом.Клава стала участницей масштабного концерта в честь юбилея МУЗ-ТВ. Журналисты не смогли не спросить о личной жизни девушки, на что та дала понять, что сейчас не в отношениях. "Колечка нет, но очень хочется. Поэтому пишите мне все", – пошутила Кока.Напомним, что летом певица рассталась с блогером Димой Гордеем, с которым была в отношениях несколько лет. Егор Крид также расстался со своей возлюбленной Валей Карнавал.Осенью Крида и Коку заметили в Дубае. Поклонники буквально заполонили социальные сети кадрами парочки, но никто не может понять – это дружеские посиделки или же серьезные отношения двух взрослых людей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, егор крид, российский шоу-бизнес