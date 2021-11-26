https://sputnik-georgia.ru/20211126/bessonnitsa-strannye-zapakhi-i-vypadenie-volos-simptomy-postkovida-i-kak-s-nimi-borotsya-262371213.html

Бессонница, странные запахи и выпадение волос: симптомы постковида и как с ними бороться

Бессонница, странные запахи и выпадение волос: симптомы постковида и как с ними бороться

Выпадение волос, бессонница, резкое повышение температуры тела и фантомные запахи - это самые распространенные симптомы постковида 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T12:16+0400

2021-11-26T12:16+0400

2021-11-26T12:16+0400

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Врач-гематолог Ирина Датикашвили в беседе со Sputnik Грузия рассказала, с какими проблемами сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом, и как с ними бороться. Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии>>"Случаи встречаются самые разные. Невозможно сказать, когда пациент полностью восстановится, - все очень индивидуально", - рассказала Датикашвили.По ее словам, процесс восстановления во многом зависит от того, есть ли у пациента сопутствующие заболевания. В таких случаях выздоровление займет дольше времени.Мелатонин является самым сильным природным иммуномодулятором, который восстанавливает поврежденные клетки, предотвращая развитие болезней, объяснила врач. Кроме того, по словам специалиста, мелатонин действует и как антидепрессант.Врач советует во время болезни отказаться от сладких газированных напитков и побольше двигаться - сидячий образ жизни и так провоцирует риск возникновения тромбоза, а во время коронавируса опасность возрастает в несколько раз.Люди, переболевшие коронавирусом, жалуются и на потерю концентрации, а также провалы в памяти. Кроме того, пациентов беспокоят так называемые фантомные запахи."Это фантосмия. Когда люди ощущают запахи, которых быть не должно и нет. Например, кого-то преследует запах серы или жаренного мяса. Часто эти запахи неприятные", - сказала Датикашвили.Врач отметила, что однозначного рецепта борьбы с последствиями коронавируса нет.Врач советует следить за коагулограммой, обращаться к неврологу и ревматологу и после болезни сдать, как минимум, общий анализ крови.С момента начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 600 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, хотя, по словам эпидемиологов, переболевших в действительности намного больше, так как не все случаи были лабораторно подтверждены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/kak-vernut-obonyanie-posle-koronavirusa-sovet-vracha-262171439.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, здоровье, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса