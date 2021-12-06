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Законопроект об онлайн-казино будет внесен в парламент Грузии на этой неделе
Законопроект об онлайн-казино будет внесен в парламент Грузии на этой неделе
Правительство планирует повысить для онлайн-казино налоги и запретить их рекламу 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T15:16+0400
2021-12-06T15:16+0400
2021-12-06T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Проект поправок о новых механизмах налогообложения онлайн-казино, подготовленный министерством финансов, будет внесен в парламент на этой неделе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По инициативе премьера, в Грузии ужесточаются правила работы онлайн-казино. На первом этапе планируется повысить налоги для этого вида бизнеса, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса>>"В связи с онлайн-казино, господин Лаша Хуцишвили (министр финансов – ред.) связался с парламентом, у нас были консультации, и на этой неделе законопроект будет инициирован, чтобы быстро задействовать соответствующие изменения", – сказал премьер.Новые правилаМинистерство финансов предлагает внедрить общепринятую практику налогооблажения для игорного бизнеса.Согласно поправкам, полученная прибыль будет облагаться налогом в 2% при выводе средств. В целом отраслевые налоги увеличатся на 65-70%.При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и посещение т. н. "наземных казино". Возрастные ограничения не коснутся иностранных граждан.Кроме того, азартные игры будут запрещены для социально незащищенных лиц, получающих госпособие; государственных служащих; лиц, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения; лиц, которые попадут в т. н. черный список на основе решения суда по требованию членов семьи.Вводимыми регуляциями, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.Организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Законопроект об онлайн-казино будет внесен в парламент Грузии на этой неделе
15:16 06.12.2021 (обновлено: 15:27 06.12.2021)
Правительство планирует повысить для онлайн-казино налоги и запретить их рекламу
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Проект поправок о новых механизмах налогообложения онлайн-казино, подготовленный министерством финансов, будет внесен в парламент на этой неделе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По инициативе премьера, в Грузии ужесточаются правила работы онлайн-казино. На первом этапе планируется повысить налоги для этого вида бизнеса, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.
"В связи с онлайн-казино, господин Лаша Хуцишвили (министр финансов – ред.) связался с парламентом, у нас были консультации, и на этой неделе законопроект будет инициирован, чтобы быстро задействовать соответствующие изменения", – сказал премьер.
Новые правила
Министерство финансов предлагает внедрить общепринятую практику налогооблажения для игорного бизнеса.
Согласно поправкам, полученная прибыль будет облагаться налогом в 2% при выводе средств. В целом отраслевые налоги увеличатся на 65-70%.
При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и посещение т. н. "наземных казино". Возрастные ограничения не коснутся иностранных граждан.
Кроме того, азартные игры будут запрещены для социально незащищенных лиц, получающих госпособие; государственных служащих; лиц, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения; лиц, которые попадут в т. н. черный список на основе решения суда по требованию членов семьи.
Вводимыми регуляциями, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.
Организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.
Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.
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