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https://sputnik-georgia.ru/20211207/kogda-svadba-adel-sozrela-vyyti-zamuzh-vo-vtoroy-raz--262653453.html
Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз
Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз
33-летняя певица предалась ностальгии по замужеству и намекнула, что скучает по чувству надежности и защищенности
2021-12-07T13:33+0400
2021-12-07T13:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Британская певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж – звезду не останавливает даже неудачный опыт первого брака. В 2019 году Адель рассталась с мужем Саймоном Коннеки. Пара была вместе семь лет и растила общего сына. Звезда тяжело переживала разрыв с возлюбленным и даже впала в депрессию, но спустя годы в ее жизни наступила новая глава и появился новый мужчина. И теперь она готова снова стать женой. В новом интервью Адель заявила, что замужество подарило ей чувство защищенности и стабильности. Вот почему она не прочь выйти замуж во второй раз. "Я определенно точно открыта для брака. Чувство, которое я испытала при замужестве, стало самым надежным в моей жизни. И хотя в первый раз это длилось недолго, я скучаю по тому статусу", – рассказала певица в эфире радиостанции SiriusXM. Сейчас Адель состоит в отношениях с агентом Ричем Полом. Впервые пару заметили вместе на баскетбольном матче, а в начале осени певица обнародовала свой роман. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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адель, зарубежные звезды

Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз

13:33 07.12.2021 (обновлено: 13:41 07.12.2021)
© Instagram / AdeleПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Instagram / Adele
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33-летняя певица предалась ностальгии по замужеству и намекнула, что скучает по чувству надежности и защищенности
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Британская певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж – звезду не останавливает даже неудачный опыт первого брака.
В 2019 году Адель рассталась с мужем Саймоном Коннеки. Пара была вместе семь лет и растила общего сына. Звезда тяжело переживала разрыв с возлюбленным и даже впала в депрессию, но спустя годы в ее жизни наступила новая глава и появился новый мужчина. И теперь она готова снова стать женой.
В новом интервью Адель заявила, что замужество подарило ей чувство защищенности и стабильности. Вот почему она не прочь выйти замуж во второй раз.
"Я определенно точно открыта для брака. Чувство, которое я испытала при замужестве, стало самым надежным в моей жизни. И хотя в первый раз это длилось недолго, я скучаю по тому статусу", – рассказала певица в эфире радиостанции SiriusXM.
Сейчас Адель состоит в отношениях с агентом Ричем Полом. Впервые пару заметили вместе на баскетбольном матче, а в начале осени певица обнародовала свой роман.
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