https://sputnik-georgia.ru/20211207/kogda-svadba-adel-sozrela-vyyti-zamuzh-vo-vtoroy-raz--262653453.html

Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз

Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз

33-летняя певица предалась ностальгии по замужеству и намекнула, что скучает по чувству надежности и защищенности

2021-12-07T13:33+0400

2021-12-07T13:33+0400

2021-12-07T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Британская певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж – звезду не останавливает даже неудачный опыт первого брака. В 2019 году Адель рассталась с мужем Саймоном Коннеки. Пара была вместе семь лет и растила общего сына. Звезда тяжело переживала разрыв с возлюбленным и даже впала в депрессию, но спустя годы в ее жизни наступила новая глава и появился новый мужчина. И теперь она готова снова стать женой. В новом интервью Адель заявила, что замужество подарило ей чувство защищенности и стабильности. Вот почему она не прочь выйти замуж во второй раз. "Я определенно точно открыта для брака. Чувство, которое я испытала при замужестве, стало самым надежным в моей жизни. И хотя в первый раз это длилось недолго, я скучаю по тому статусу", – рассказала певица в эфире радиостанции SiriusXM. Сейчас Адель состоит в отношениях с агентом Ричем Полом. Впервые пару заметили вместе на баскетбольном матче, а в начале осени певица обнародовала свой роман. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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