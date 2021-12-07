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Когда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй раз
13:33 07.12.2021 (обновлено: 13:41 07.12.2021)
33-летняя певица предалась ностальгии по замужеству и намекнула, что скучает по чувству надежности и защищенности
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Британская певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж – звезду не останавливает даже неудачный опыт первого брака.
В 2019 году Адель рассталась с мужем Саймоном Коннеки. Пара была вместе семь лет и растила общего сына. Звезда тяжело переживала разрыв с возлюбленным и даже впала в депрессию, но спустя годы в ее жизни наступила новая глава и появился новый мужчина. И теперь она готова снова стать женой.
В новом интервью Адель заявила, что замужество подарило ей чувство защищенности и стабильности. Вот почему она не прочь выйти замуж во второй раз.
"Я определенно точно открыта для брака. Чувство, которое я испытала при замужестве, стало самым надежным в моей жизни. И хотя в первый раз это длилось недолго, я скучаю по тому статусу", – рассказала певица в эфире радиостанции SiriusXM.
Сейчас Адель состоит в отношениях с агентом Ричем Полом. Впервые пару заметили вместе на баскетбольном матче, а в начале осени певица обнародовала свой роман.
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