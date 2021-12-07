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Спектакль окончен? Экс-муж Гагариной отказался от претензий к звезде
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов/
Знаменитая певица и звездный фотограф решили пойти на мировую и заключили соглашение ради общей дочери
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Экс-супруг певицы Полины Гагариной отказался от претензий к звезде – фотограф Дмитрий Исхаков сумел полюбовно договориться с бывшей избранницей.
О разводе Гагариной и Исакова стало известно в конце 2020 года. Несмотря на то, что изначально развод протекал тихо и гладко, в вопросах воспитания общей дочки возникли некоторые трудности. Дмитрию не понравились условия общения с маленькой Мией, после чего он подал на экс-супругу в суд.
Как сообщает СтарХит, Гагарина и Исхаков наконец смогли урегулировать свой конфликт и пришли к соглашению. Дмитрий отказался от претензий к певице – обе стороны подписали соглашение.
"Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка", – рассказал адвокат Гагариной Филипп Рябченко.
Ранее стало известно, что певица разрешала фотографу заниматься воспитанием дочки, но его не устроил тот факт, что звезда может возить Мию в путешествия с новым избранником, а он нет. После этого Исхаков запретил Гагариной вывозить дочь заграницу и признался, что устал выпрашивать разрешения на встречи с наследницей у экс-жены.
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