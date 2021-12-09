https://sputnik-georgia.ru/20211209/kim-kardashyan-v-naryade-ot-gruzinskogo-dizaynera-stala-ikonoy-mody-2021-262727605.html

Ким Кардашьян в наряде от грузинского дизайнера стала "Иконой моды-2021"

Ким Кардашьян в наряде от грузинского дизайнера стала "Иконой моды-2021"

Кто из знаменитостей получил главную награду People’s Choice Awards в этом году и кто повлиял на ее стиль, стало известно 7 декабря

2021-12-09T16:40+0400

2021-12-09T16:40+0400

2021-12-09T16:40+0400

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ким кардашьян

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Модные эксперты назвали "Икону моды" 2021 года: по мнению People’s Choice Awards, это звание заслужила звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. 7 декабря состоялась ежегодная церемония вручения премии People’s Choice Awards, которую присуждают знаменитостям в области музыки, кино, моды и ТВ. Победителей выбирали путем зрительского голосования в Сети. Золотую статуэтку и звание "Иконы моды-2021" получила экс-жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян! Свою награду звезда получила в тотал-блэк образе от грузинского дизайнера Демны Гвасалия и бренда Balenciaga. Инстаблогер надела черный комбинезон из плотного кружева и очки-маску. А статуэтку Ким вручала победительница прошлого года актриса Трэйси Эллис Росс. Поднявшись на сцену, Кардашьян зачитала благодарственную речь и даже упомянула экс-супруга Канье Уэста. Она отметила, что именно рэпер повлиял на ее стиль. "Канье, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты ввел меня в мир моды. Я влюблена в моду и вдохновляюсь людьми здесь. Иногда мне кажется, что это сон, где я ношу и создаю великолепные наряды", - высказалась Ким.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

демна гвасалия, ким кардашьян, balenciaga, канье уэст, зарубежные звезды