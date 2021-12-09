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Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 1 566 ковид-инфицированных за сутки 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T13:17+0400
2021-12-09T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 562 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 879 368 случаев заболевания коронавирусом, 12 582 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 145 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 822 108 человек.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 566 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: На данный момент в Грузии 44 652 активных случая заболевания, из них 6 286 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 559 пациентов тяжелое, из них 340 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 178 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 188 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 39 260.В Грузии за последние сутки сделано 54 470 тестов на коронавирус: 31 693 – на антиген, 18 777 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 8 декабря, составляет 7,06%, за две недели – 8,22%, за семь дней – 7,91%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

13:17 09.12.2021 (обновлено: 13:18 09.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 1 566 ковид-инфицированных за сутки
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 562 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 879 368 случаев заболевания коронавирусом, 12 582 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 145 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 822 108 человек.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 566 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 602
Шида Картли – 300
Самегрело - Земо Сванети – 253
Аджария – 215
Квемо Картли – 193
Кахети – 159
Мцхета-Мтианети – 89
Самцхе-Джавахети –76
Гурия – 76
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 44 652 активных случая заболевания, из них 6 286 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 559 пациентов тяжелое, из них 340 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 178 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 188 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 39 260.
В Грузии за последние сутки сделано 54 470 тестов на коронавирус: 31 693 – на антиген, 18 777 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 8 декабря, составляет 7,06%, за две недели – 8,22%, за семь дней – 7,91%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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