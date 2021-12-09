https://sputnik-georgia.ru/20211209/morgenshtern-vozvraschaetsya-v-moskvu-262726876.html

Моргенштерн возвращается в Москву?

Моргенштерн возвращается в Москву?

Моргенштерна, похоже, очень ждут в России: поклонники предвкушают интересную встречу

2021-12-09T15:38+0400

2021-12-09T15:38+0400

2021-12-09T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который с конца ноября отдыхает в ОАЭ, может 9 декабря вернуться в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста. Дело в том, что в одном из фан-аккаунтов Алишера вдруг появился трек "Домой". И на логичный вопрос поклонников, когда же звезда хип-хопа вернется на родину, его концертный директор ответил утвердительно. "Наверное, в четверг", – написал он.Также на странице Моргенштерна в Instagram в четверг появился многозначительный пост: "Я на связи, сегодня скажу".Отметим, что такой ажиотаж происходит на фоне слухов о том, что рэпер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Алишер сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. Между тем его декабрьский концерт в Москве был отменен.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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москва, instagram, моргенштерн, российский шоу-бизнес