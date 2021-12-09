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Моргенштерн возвращается в Москву?
15:38 09.12.2021 (обновлено: 16:02 09.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерна, похоже, очень ждут в России – поклонники предвкушают интересную встречу
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который с конца ноября отдыхает в ОАЭ, может 9 декабря вернуться в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста.
Дело в том, что в одном из фан-аккаунтов Алишера вдруг появился трек "Домой". И на логичный вопрос поклонников, когда же звезда хип-хопа вернется на родину, его концертный директор ответил утвердительно. "Наверное, в четверг", – написал он.
Также на странице Моргенштерна в Instagram в четверг появился многозначительный пост: "Я на связи, сегодня скажу".
Отметим, что такой ажиотаж происходит на фоне слухов о том, что рэпер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Алишер сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. Между тем его декабрьский концерт в Москве был отменен.
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