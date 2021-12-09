https://sputnik-georgia.ru/20211209/sud-otkazal-advokatam-saakashvili---eks-prezidentu-pridetsya-obkhoditsya-bez-telefona-262732977.html

Суд отказал адвокатам Саакашвили - экс-президенту придется обходиться без телефона

Суд отказал адвокатам Саакашвили - экс-президенту придется обходиться без телефона

Права на телефонные звонки Михаила Саакашвили лишили за дисциплинарное нарушение 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T17:52+0400

2021-12-09T17:52+0400

2021-12-09T18:20+0400

новости

грузия

суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о восстановлении ему права пользоваться телефоном. Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца>>Ходатайство было рассмотрено на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Сам Саакашвили на процессе не присутствовал, накануне он заявил, что из-за плохого самочувствия и слабости скорее всего не сможет явиться в суд. Саакашвили лишили права на звонки из-за повреждения кардиомонитора в тюремной больницы №18 в Тбилиси, куда экс-президент, как он заявил позже, был доставлен обманом. По данным Специальной пенитенциарной службы Минфина, стоимость поврежденной аппаратуры не превышает 150 лари (около 50 долларов), то есть признаков уголовного преступления нет. Именно поэтому в отношении Саакашвили было применено дисциплинарное наказание.Инцидент произошел во время заселения Саакашвили в тюремную больницу №18. Туда его доставили из тюрьмы №12 в городе Рустави, где он отбывал наказание с 1 октября. Обвинение в незаконном пересечении границы Михаилу Саакашвили было предъявлено 20 октября. По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября в грузовике с молочными продуктами из Украины.В пособничестве Саакашвили в тайном проникновении в Грузию обвиняются еще четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.По этому делу экс-президенту грозит до пяти лет лишения свободы.Следующее заседание назначено на 12:00 22 декабря.Еще по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, Саакашвили был признан виновным заочно и приговорен к шести годам тюрьмы.Еще два дела против Саакашвили на сегодняшний день находятся в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств, так называемое "дело о пиджаках".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили