https://sputnik-georgia.ru/20211207/dekabrskie-tezisy-saakashvili-ili-chto-zadumal-eks-prezident-gruzii-262671326.html

"Декабрьские тезисы" Саакашвили, или Что задумал экс-президент Грузии

"Декабрьские тезисы" Саакашвили, или Что задумал экс-президент Грузии

Одним из главных предметов обсуждения в грузинской прессе на прошлой неделе стали подробности двух последних судебных процессов над Михаилом Саакашвили 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T19:46+0400

2021-12-07T19:46+0400

2021-12-07T19:57+0400

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обзор сми

возвращение и арест саакашвили

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Обвинения на этот раз касались разгона митинга 7 ноября 2007 года и растраты госсредств - вопросов, в принципе, друг с другом не связанных. Тем не менее, комментаторы и эксперты оба выступления экс-президента на судебных заседаниях восприняли как одно целое. Это неудивительно: ни на одном из процессов, пишет "Резонанси", Саакашвили отвечать на обвинения, по сути дела, не стал (30.11), а использовал суд как трибуну (1.12).Он откровенно пытался поднять своей риторикой революционную волну, и газета подобрала этому многозначительное определение – "декабрьские тезисы" (3.12). Как видно, по аналогии с "апрельскими тезисами" вождя другой революции…Реформаторов не судят?!Положение покажется кому-то анхронизмом. Но Давид Бердзенишвили назвал Саакашвили "главным политиком первого десятилетия 21-го века" и поставил его в один ряд с Ноэ Жордания и Звиадом Гамсахурдиа ("Ахали таоба", 3.12). Хотя трудно сказать, согласен ли с оценкой сам бывший президент – из выступлений напрашивается, что претендует он на большее.Саакашвили впал в манию самовозвеличивания, делится наблюдениями аналитик Заал Анджапаридзе ("Резонанси", 3.12). Он опять сравнивает себя с Давидом Агмашенебели, развивает мысль "Сакартвелос Республика" (3-4.12), с той разницей, что царю Давиду не довелось попасть в плен к туркам-сельджукам и предстать перед их судом. Намек очевиден. Экс-президент, уверен юрист Гела Николеишвили, переносит внимание с правовых моментов на политические и эмоциональные, прекрасно понимая, что натворил ("Ахали таоба", 1.12).Эксперт Рамаз Сакварелидзе тезисно излагает его позицию: он могучий реформатор, построил нам Грузинское государство, а потому мы обязаны испытывать к нему благодарность и забыть о слабостях и ошибках ("Резонанси", 1.12). Вряд ли все это укладывается в основополагающие нормы демократии, но кое-кто согласен. 6 лет можно дать вору, укравшему курицу, но не президенту, считает Котэ Кемулария ("Ахали таоба", 1.12). Видимо, лидер "Трибуны" решил упредить тех, кто помнит, как во времена правления третьего президента человек был осужден на несколько лет как раз-таки за кражу… курицы!Аналитики подозревают, что он занялся ребрендингом своего образа. Извинения, которые не назовешь раскаянием, акцент на годы, связанные с порой возрождения Грузии ("Резонанси", 1.12)… То Саакашвили заявляет: наша победа близка (3.12), то предстает в образе "мученика", призывая в каждом подворье, в каждом селе создать комитеты по его освобождению (1.12)."Он что, надеется, что ему подведут белого коня и восседающего верхом проводят от Горийского госпиталя до памятника Агмашенебели?" - иронически спрашивает аналитик Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра", 29.11-5.12). Хотя было бы несправедливо не признать, что политический вес Саакашвили все-таки учтен. Он привилегированный заключенный. Его лечат не тюремные врачи, навещают люди, вход которым не положен ("Версия", 1-7.12)…Перепады позиции – как власти, так и оппозиции"Нацдвижение" возмущено: то, что отец-основатель современной Грузии предстал перед судом, – это позор для страны ("Резонанси", 30.11). Отбросив метафоры, трудно не согласиться – для страны, действительно, позор. Но утверждение, будто основатель государства не может быть призван к суду, абсолютно несостоятельно в правовом отношении. Оно на руку только сильным мира сего, априори освобождая их от ответственности. Не удивлюсь, если оппозиция намеренно усиливает власть, разводит руками профессор Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 30.11).Впрочем, часть оппозиционного спектра идею создания комитетов по спасению экс-президента воспринимает скептически. Член партии "Граждане" Леван Иоселиани предлагает пройти по улице и задать прохожим вопрос: что их волнует по-настоящему – освобождение Саакашвили или содержимое своего холодильника ("Квирис палитра")? Ответ предвидеть нетрудно. Саакашвили на пушечный выстрел нельзя подпускать к власти, предостерегает Алеко Элисашвили. С ним солидарен бывший депутат Леван Гигичаишвили: он "сожрал" Жвания и Бурджанадзе; неужели вы верите, что что-то заставит его делиться властью с Хоштария-Хазарадзе ("Ахали таоба", 2.12)?!Представ перед общественностью с "декабрьскими тезисами", экс-президент, видимо, не сумел чутко уловить настрой социума. Похоже, он воспринимает "Мечту" как единственную проблему на пути к власти, но реакция на его призывы подтвердила – это не так. У "Нацдвижения" 500 тысяч сторонников, а на акции к зданию суда приходит от силы 200-300 человек ("Резонанси", 3.12). Аналитики уверены, общественное мнение относительно Саакашвили давно сформировано, а он не сказал ничего особенного и нового, чтобы его изменить (1.12).Тем не менее, Заал Удумашвили настаивает, что освобождение неформального лидера для националов так же приоритетно, как требование о проведении внеочередных выборов ("Ахали таоба", 30.11). И власть, и оппозиция поигрывают мускулами, с сожалением признает эксперт Гия Хухашвили. Неудивительно, что более выигрышно смотрятся на этом фоне партии, которые потерпели поражение, но отказываются от экстремистских заявлений ("Квирис палитра").Тем более неоднозначно воспринимается тактика правящей команды. В обществе сильны антисаакашвилевские настроения: "Срочно верните его в Руставскую тюрьму!" – размещает шапку на первой полосе "Асавал-Дасавали" (29.11-5.12). "Не допустим возвращения нацев!" – вторит ей "Сакартвелос Республика" (3-4.12). Тем временем, "Мечта" отказывается сотрудничать с партией Георгия Гахария. Она словно подталкивает "За Грузию" к коалиции с "Нацдвижением" и к обострению тем самым противостояния в ряде муниципальных сакребуло ("Резонанси", 1.12).Три новых кита правительства "Мечты"Оппозиция простаивает на улице и ничего не делает, а условия диктует "Мечта" – таково мнение политолога Вахтанг Дзабирадзе (3.12). Возможно, с целью закрепить сложившийся баланс сил премьер Ираклий Гарибашвили выступил на неделе с инициативами. Давно, кстати, волнующими общественность. Речь об игровом бизнесе, аптечной наркомании и ценах на лекарства ("Версия").Примечательно, что их реализация (в отличие от многих жизненно важных проблем) не требует существенных системных или структурных сдвигов. Игровой бизнес, приняв колоссальные масштабы и подрывая морально-психологические устои общества, вносит в бюджет всего… 1,5% своей прибыли. Лекарства в Грузии продаются несравненно дороже, чем в соседних странах. То есть вопросы эти связаны, преимущественно, с проявлением государственной воли. Но хватит ли ее у правительства?Как считает "Ахали таоба" (1.12), игровая и аптечная "мафия" не замедлили подать голос. В том числе, устами оппозиционных партий. Некоторые возражения – той же "Лело" – внешне выглядят небезосновательными. От сокращения рекламы казино телеканалы действительно потеряют около четверти доходов. Но это не политический подход и уход в сторону от сути проблемы. В здоровой среде бизнес подстраивается под интересы государства и общества, а не наоборот.В целом же, говорить об эффективности новых инициатив пока сложно. 99% играющих в казино – это безработные, несчастные люди, утратившие последнюю надежду ("Версия"). Да и механизмы контроля за онлайн-играми не отработаны. Подавляющее большинство таких казино зарегистрировано за рубежом, и ежегодно из страны утекает туда 1,5 млрд. лари.РазноеВ связи с 60-летием грузинского регби Нона Гаприндашвили вспомнила, как став вице-президентом вновь созданной федерации и оказавшись в Англии, купила толстенную книгу с правилами игры. Текст перевели. Именно так начинался в стране столь популярный ныне вид спорта. ("Ахали таоба", 3.12)Отца Михаила Саакашвили уложили в клинику Чапидзе с симптомами коронавируса. Старший Саакашвили с благодарностью отметил высокую организованность, внимание и заботу персонала и высокий профессионализм врачей. ("Резонанси", 1.12)На улице Пушкина неизвестные закрасили эпиграфическую арабскую надпись на старой городской стене. К счастью, во время реставрации после предыдущего инцидента ее накрыли защитным стеклом. ("Ахали таоба", 30.11)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, общество, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, обзор сми, возвращение и арест саакашвили