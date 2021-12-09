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"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Образ у рэпера и правда сложился в обществе не ахти, да и татуировки некоторых пугают, но познакомившиеся с Алишером поближе думают иначе
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сестра актрисы Кристины Асмус, каскадерша Карина Асмус, приняла участие в шоу "Русский ниндзя" и поблагодарила его ведущего, рэпера Моргенштерна за поддержку.
Несмотря на сложившийся в шоу-бизнесе негативный и скандальный образ артиста, Карина Асмус положительно отзывается о рэпере.
"Впечатления от того, каким я его увидела в проекте, позитивные. Это человек, который ко всем участникам относился с уважением. Спасибо ему за поддержку", – сказала Карина "Телепрограмме".
Карина Асмус – бывшая профессиональная спортсменка, в данное время работает каскадером и тренером. Девушка уже успела поработать в одном кинофильме с родной сестрой – это лента "Булки", которая выйдет в 2022 году. Карина дублировала Кристину в сценах, где нужно было ездить на мопеде.
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