https://sputnik-georgia.ru/20211209/spasibo-emu-za-podderzhku--za-chto-sestra-kristiny-asmus-poblagodarila-morgenshterna-262671875.html

"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна

"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна

Образ у рэпера и правда сложился в обществе не ахти, да и татуировки некоторых пугают, но познакомившиеся с Алишером поближе думают иначе

2021-12-09T07:09+0400

2021-12-09T07:09+0400

2021-12-09T07:09+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сестра актрисы Кристины Асмус, каскадерша Карина Асмус, приняла участие в шоу "Русский ниндзя" и поблагодарила его ведущего, рэпера Моргенштерна за поддержку.Несмотря на сложившийся в шоу-бизнесе негативный и скандальный образ артиста, Карина Асмус положительно отзывается о рэпере.Карина Асмус – бывшая профессиональная спортсменка, в данное время работает каскадером и тренером. Девушка уже успела поработать в одном кинофильме с родной сестрой – это лента "Булки", которая выйдет в 2022 году. Карина дублировала Кристину в сценах, где нужно было ездить на мопеде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, кристина асмус, российский шоу-бизнес