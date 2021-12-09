Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/spasibo-emu-za-podderzhku--za-chto-sestra-kristiny-asmus-poblagodarila-morgenshterna-262671875.html
"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна
"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна
Образ у рэпера и правда сложился в обществе не ахти, да и татуировки некоторых пугают, но познакомившиеся с Алишером поближе думают иначе
2021-12-09T07:09+0400
2021-12-09T07:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
кристина асмус
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:302:1912:1377_1920x0_80_0_0_05f63102950aa8c8a2cbed376e7ea4ab.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сестра актрисы Кристины Асмус, каскадерша Карина Асмус, приняла участие в шоу "Русский ниндзя" и поблагодарила его ведущего, рэпера Моргенштерна за поддержку.Несмотря на сложившийся в шоу-бизнесе негативный и скандальный образ артиста, Карина Асмус положительно отзывается о рэпере.Карина Асмус – бывшая профессиональная спортсменка, в данное время работает каскадером и тренером. Девушка уже успела поработать в одном кинофильме с родной сестрой – это лента "Булки", которая выйдет в 2022 году. Карина дублировала Кристину в сценах, где нужно было ездить на мопеде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:328:1398:1377_1920x0_80_0_0_9b0c54e96fc8d6492dc712e514a062e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, кристина асмус, российский шоу-бизнес

"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна

07:09 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Образ у рэпера и правда сложился в обществе не ахти, да и татуировки некоторых пугают, но познакомившиеся с Алишером поближе думают иначе
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сестра актрисы Кристины Асмус, каскадерша Карина Асмус, приняла участие в шоу "Русский ниндзя" и поблагодарила его ведущего, рэпера Моргенштерна за поддержку.
Несмотря на сложившийся в шоу-бизнесе негативный и скандальный образ артиста, Карина Асмус положительно отзывается о рэпере.

"Впечатления от того, каким я его увидела в проекте, позитивные. Это человек, который ко всем участникам относился с уважением. Спасибо ему за поддержку", – сказала Карина "Телепрограмме".

Карина Асмус – бывшая профессиональная спортсменка, в данное время работает каскадером и тренером. Девушка уже успела поработать в одном кинофильме с родной сестрой – это лента "Булки", которая выйдет в 2022 году. Карина дублировала Кристину в сценах, где нужно было ездить на мопеде.
Читайте также:
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:31Грузинские права на вождение можно будет использовать в Европе
07:09"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна
07:01Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком
ВчераПереход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен
ВчераСпрос на ипотеку в национальной валюте в Грузии может вырасти - мнение эксперта
ВчераКак корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео
ВчераПрезидент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием
ВчераПредставитель РФ: эсминцы США несут риски для гражданских судов
ВчераПанихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба
ВчераВ Батуми зафиксирована рекордно жаркая погода
ВчераПутин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной
ВчераВ первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной
ВчераГлава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
ВчераСаакашвили запретили телефонные звонки на два месяца
ВчераНачальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
Вчера"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
ВчераКинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"
ВчераНочные развлечения и коронавирус
ВчераИсторический шанс: сторонники Саакашвили сделали предложение Зурабишвили - видео
ВчераТея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии