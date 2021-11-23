https://sputnik-georgia.ru/20211123/rozy-smenilis-dubinkami---v-gruzinskoy-mechte-otsenili-revolyutsiyu-roz-262314720.html
"Розы сменились дубинками" - в "Грузинской мечте" оценили "революцию роз"
"Розы сменились дубинками" - в "Грузинской мечте" оценили "революцию роз"
Представители "Грузинской мечты" обвинили бывшую правящую партию в том, что она разочаровала народ 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T20:21+0400
2021-11-23T20:21+0400
2021-11-23T20:46+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
зураб жвания
эдуард шеварднадзе
революция роз
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Авторы "революции роз" не оправдали надежд народа на лучшую жизнь, заявили депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", оценивая события 23 ноября 2003 года.Сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в Тбилиси в годовщину "революции роз">>В этот день массовые акции оппозиции, во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили. Сегодня Саакашвили, который возглавлял страну 10 лет, отбывает наказание по двум уголовным делам.В свою очередь депутат Анри Оханашвили отметил, что грузинское общество уже отказалось от создателей "революции роз"."Общество раз и навсегда отказалась от "Нацвижения", так как эти люди за 9 лет совершили все плохое, что могли. Позитив, важность 23 ноября 2003 года ясна, и у людей появились надежды, но "Нацдвижение" их не только не оправдало, но и подвергло всю страну политическому террору", - сказал Оханашвили.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" была у власти до осени 2012 года. В тот год парламентские выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" и она же сформировала правительство. Позже коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала ведущая партия из коалиции - "Грузинская мечта - демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. История "революции роз"Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.Омбудсмен призвала обеспечить справедливый суд по делам Саакашвили>>Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, зураб жвания, эдуард шеварднадзе, революция роз
"Розы сменились дубинками" - в "Грузинской мечте" оценили "революцию роз"
20:21 23.11.2021 (обновлено: 20:46 23.11.2021)
Представители "Грузинской мечты" обвинили бывшую правящую партию в том, что она разочаровала народ
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Авторы "революции роз" не оправдали надежд народа на лучшую жизнь, заявили депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", оценивая события 23 ноября 2003 года.
В этот день массовые акции оппозиции, во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили. Сегодня Саакашвили, который возглавлял страну 10 лет, отбывает наказание по двум уголовным делам.
"Народ поддержал "революцию роз", но очень скоро "революция роз" сменилась политикой, противоречащей правам человека, а розы – полицейскими дубинками и пытками", - сказал первый вице-спикер парламента Гия Вольский журналистам.
В свою очередь депутат Анри Оханашвили отметил, что грузинское общество уже отказалось от создателей "революции роз".
"Общество раз и навсегда отказалась от "Нацвижения", так как эти люди за 9 лет совершили все плохое, что могли. Позитив, важность 23 ноября 2003 года ясна, и у людей появились надежды, но "Нацдвижение" их не только не оправдало, но и подвергло всю страну политическому террору", - сказал Оханашвили.
Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" была у власти до осени 2012 года. В тот год парламентские выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" и она же сформировала правительство. Позже коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала ведущая партия из коалиции - "Грузинская мечта - демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили.
История "революции роз"
Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.
В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.
Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.
Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.
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