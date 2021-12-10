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"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне

"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне

Возможный камбэк рэпера Моргенштерна стал темой номер один в российском шоубизнесе. Вопрос, правда ли вернется артист или это только хайп?

2021-12-10T10:08+0400

2021-12-10T10:08+0400

2021-12-10T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. "Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу" – эти слова спел в своем новом треке "Домой" популярный российский рэпер Моргенштерн. Тема возвращения в Россию из ОАЭ эпатажного рэпера стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе на фоне слухов о том, что Алишер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Моргенштерн сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. А его декабрьский концерт в Москве был отменен.В песне "Домой" хип-хоп звезда дает объяснения на многие вопросы. К примеру, шутит, что покинул Россию с приходом зимы. "Уехал из России, ведь там стало холодно", – говорится в песне.Рассказывая о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с супругой Диларой Зинатуллиной, рэпер говорит, что ни в чем здесь не нуждается. "Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес", – поет рэпер.Также в своей песне Моргенштерн прокомментировал закрытие своего ресторана в Москве и слова Бастрыкина. "Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом]", – парировал Моргенштерн.Любопытно, что накануне концертный директор исполнителя заявил в соцсетях, что Моргенштерн приедет в Россию 9 декабря, но позже объяснил, что просто пошутил.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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