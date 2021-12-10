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"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Возможный камбэк рэпера Моргенштерна стал темой номер один в российском шоу-бизнесе. Вопрос, правда ли вернется артист или это только хайп?
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. "Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу" – эти слова спел в своем новом треке "Домой" популярный российский рэпер Моргенштерн.
Тема возвращения в Россию из ОАЭ эпатажного рэпера стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе на фоне слухов о том, что Алишер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Моргенштерн сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. А его декабрьский концерт в Москве был отменен.
В песне "Домой" хип-хоп звезда дает объяснения на многие вопросы. К примеру, шутит, что покинул Россию с приходом зимы. "Уехал из России, ведь там стало холодно", – говорится в песне.
Рассказывая о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с супругой Диларой Зинатуллиной, рэпер говорит, что ни в чем здесь не нуждается. "Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес", – поет рэпер.
"Перепало" в песне и рэперу Oxxxymiron. Моргенштерн сыронизировал на тему того, что его исчезновение стало громче, чем камбэк последнего. "Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбэк Оксимирона (я нечаянно, старый, сорри)", – спел рэпер.
Также в своей песне Моргенштерн прокомментировал закрытие своего ресторана в Москве и слова Бастрыкина. "Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом]", – парировал Моргенштерн.
Любопытно, что накануне концертный директор исполнителя заявил в соцсетях, что Моргенштерн приедет в Россию 9 декабря, но позже объяснил, что просто пошутил.
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