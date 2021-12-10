Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/kogda-nibud-vernus--morgenshtern-rasskazal-obo-vsem-v-svoey-novoy-pesne-262745297.html
"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне
"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне
Возможный камбэк рэпера Моргенштерна стал темой номер один в российском шоубизнесе. Вопрос, правда ли вернется артист или это только хайп?
2021-12-10T10:08+0400
2021-12-10T10:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
москва
беларусь
дубай
oxxxymiron
моргенштерн
шоу-бизнес
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251927182_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_6265d923c83c51c684931ae514a2b9c5.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. "Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу" – эти слова спел в своем новом треке "Домой" популярный российский рэпер Моргенштерн. Тема возвращения в Россию из ОАЭ эпатажного рэпера стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе на фоне слухов о том, что Алишер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Моргенштерн сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. А его декабрьский концерт в Москве был отменен.В песне "Домой" хип-хоп звезда дает объяснения на многие вопросы. К примеру, шутит, что покинул Россию с приходом зимы. "Уехал из России, ведь там стало холодно", – говорится в песне.Рассказывая о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с супругой Диларой Зинатуллиной, рэпер говорит, что ни в чем здесь не нуждается. "Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес", – поет рэпер.Также в своей песне Моргенштерн прокомментировал закрытие своего ресторана в Москве и слова Бастрыкина. "Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом]", – парировал Моргенштерн.Любопытно, что накануне концертный директор исполнителя заявил в соцсетях, что Моргенштерн приедет в Россию 9 декабря, но позже объяснил, что просто пошутил.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
москва
беларусь
дубай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251927182_22:228:2448:2048_1920x0_80_0_0_6786b4bbf59619edaee62eaa64becf8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
москва, беларусь, дубай, oxxxymiron, моргенштерн, шоу-бизнес, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Когда-нибудь вернусь" – Моргенштерн рассказал обо всем в своей новой песне

10:08 10.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на Премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Возможный камбэк рэпера Моргенштерна стал темой номер один в российском шоу-бизнесе. Вопрос, правда ли вернется артист или это только хайп?
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. "Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу" – эти слова спел в своем новом треке "Домой" популярный российский рэпер Моргенштерн.
Тема возвращения в Россию из ОАЭ эпатажного рэпера стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе на фоне слухов о том, что Алишер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Через несколько часов после этих слов Моргенштерн сначала поехал в Беларусь, а затем – в Дубай. А его декабрьский концерт в Москве был отменен.
В песне "Домой" хип-хоп звезда дает объяснения на многие вопросы. К примеру, шутит, что покинул Россию с приходом зимы. "Уехал из России, ведь там стало холодно", – говорится в песне.
Рассказывая о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с супругой Диларой Зинатуллиной, рэпер говорит, что ни в чем здесь не нуждается. "Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес", – поет рэпер.

"Перепало" в песне и рэперу Oxxxymiron. Моргенштерн сыронизировал на тему того, что его исчезновение стало громче, чем камбэк последнего. "Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбэк Оксимирона (я нечаянно, старый, сорри)", – спел рэпер.

Также в своей песне Моргенштерн прокомментировал закрытие своего ресторана в Москве и слова Бастрыкина. "Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом]", – парировал Моргенштерн.
Любопытно, что накануне концертный директор исполнителя заявил в соцсетях, что Моргенштерн приедет в Россию 9 декабря, но позже объяснил, что просто пошутил.
Читайте также:
Бассейны, рестораны, жена: как отдыхает Моргенштерн в Дубае?
Цены кусаются: Дилара Моргенштерн опубликовала прейскурант своего салона
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
09:20Курс лари на четверг – 3,114 GEL/$1
09:01Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии
08:31Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
08:01Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии
07:32Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы
07:01Инвестиции в Грузию выросли
ВчераСтимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей
ВчераСемья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности
ВчераДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
ВчераПрокурор: экс-чиновник помог Саакашвили незаконно попасть из Украины в Грузию
ВчераВаша кошка психопатка? - что установили ученые
ВчераКто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя
ВчераСтал известен главный цвет 2022 года
ВчераГлава Минздрава Грузии подала в отставку
ВчераПремия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"
ВчераОмбудсмен: необходимо изучить психическое состояние Саакашвили
ВчераПодкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц
ВчераЧем занимается сакребуло?
ВчераЗарубил топором спящих жену и сына - детали зверского убийства на западе Грузии