https://sputnik-georgia.ru/20211210/stavka---liderstvo-prevyu-k-matchu-regbiynykh-klubov-iz-gruzii-i-rossii-262769964.html

Ставка - лидерство: превью к матчу регбийных клубов из Грузии и России

Ставка - лидерство: превью к матчу регбийных клубов из Грузии и России

В субботу, 11 декабря, на тбилисском регбийном стадионе "Авчала" грузинская франшиза "Черный Лев" в 6-м туре Суперкубка "Регби Европы" встретится с... 10.12.2021, Sputnik Грузия

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Восток – штука тонкаяВесьма любопытная деталь: хотя тур и шестой, но и грузины, и россияне сыграют лишь четвертый матч в рамках группового этапа. Так получилось, что в Западной конференции Суперкубка в субботу состоится настоящий 6-й тур, т.е. все матчи группы будут благополучно сыграны, причем полуфиналисты из того квартета были выявлены задолго до конца этапа – португальский "Лузитануш" и "испанский "Иберианс".На Востоке же, само собой разумеется, все по-восточному – с учетом субботнего матча "Черного Льва" с "Енисеем" в этой группе предстоит еще четыре матча, благо "Тель-Авив Хит" и "Локомотив-Пенза" свой матч сыграли… в Рустави.Да-да, 10 декабря Израильская франшиза свой первый домашний матч вместо Тель-Авива провела в Грузии. Это был единственный выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Израиль ужесточил регуляции в связи с обострением пандемической ситуации, и россиянам попасть на территорию этого государства не оставалось ни единого шанса. Перенос игры на 2022 год тоже не слишком прельщал, к тому же через неделю в Израиль должен был ехать и "Енисей", у которого домашний матч с грузинами и так отложен до весны.И в этот момент руководство Союза регби Грузии выступило с инициативой провести "израильские" матчи в Тбилиси и Рустави. "Регби Европы" идея понравилась, израильтянам и россиянам – тоже, тем более что и "Енисей", и другой красноярский клуб "Красный Яр" не раз проводили свои зимние матчи под эгидой европейского Кубка Вызова именно в Тбилиси и Рустави и всякий раз оставались довольными гостеприимством грузин.Короче говоря, решение было принято, и в Рустави один матч уже состоялся – "Тель-Авив Хит" с бонусом 33:14 обыграл "Локомотив-Пенза" и сроком на один день вышел в лидеры Восточной конференции."Хит" набрал 13 очков и на 2 опережает как грузинскую, так и российскую команды. Такой поворот событий явно не прогнозировался, поскольку изначально фаворитом турнира в целом, с учетом состава Западной конференции, считался "Енисей", который, тем не менее, после двух бонусных побед над "Локо" на своем поле неожиданно проиграл израильской команде. Именно тогда статус фаворита перешел к "Черному Льву", который также с премиальными добавками обыграл сначала "Хит" (в Тбилиси), затем "Локомотив" (в Пензе), но тоже споткнулся с третьей попытки – на "Авчала" уступил обеспечившим себе последнее место пензенцам.И тут Израильская команда стала цепляться за свой шанс, поэтому у нее сегодня 13 очков, и за два тура до конца группового этапа она будет занимать второе, проходное место в турнирной таблице. Так что насчет фаворитов Востока говорить определенно пока не приходится.Львы-лидеры в строюВернувшиеся в распоряжение франшизы после тяжелейших тест-матчей против Франции и Фиджи игроки сборной Грузии показались Левану Маисашвили слишком переутомленными, тем более что некоторые из них в игре с гигантами-островитянами получили повреждения. Поэтому было решено против потерявшего мотивацию "Локомотива-Пенза" выставить всех тех игроков франшизы, которым ранее такого шанса не представлялось.Этот шаг оказался ошибочным, поскольку серьезно обновленный состав "Черного Льва" не сумел справиться с управлением игрой, схватка проиграла большинство столкновений с пензенцами, а, лишившись главной атакующей платформы, хозяева поля оказались не в состоянии обыграть гостей другим методом – 16:19.Но 11-го в состав "Льва" возвращается его капитан и ментальный лидер Мераб Шарикадзе, который, по всей видимости, заживил сломанный палец руки. В строю также Шалва Мамукашвили – лучший хукер и один из "старейшин" команды, также умеющий личным примером воодушевить товарищей по команде.И вообще, если вглядеться в состав "Черного Льва" повнимательней, то в стартовом составе команды можно обнаружить 10 (!) игроков сборной Грузии, причем подавляющее их большинство считаются членами стартового состава.Получается, что "Енисею" предстоит встреча с одним из вариантов сборной Грузии. В свою очередь, бессменный чемпион России последних лет представляет собой главного поставщика кадров в сборную России, к тому же "Енисей-СТМ" имеет солидных спонсоров, и суммарный годовой бюджет Союза Регби Грузии все еще не вышел на финансовый уровень красноярского регбийного клуба.Поэтому у "тяжелой машины" есть счастливая возможность привлекать в состав известных, высококвалифицированных иностранцев, среди которых блистает и Давит Месхи – бывший Крайний трехчетвертной сборной Грузии U20. Наставник этой команды – пожалуй, самый авторитетный российский регбийный тренер Александр Первухин, в свое время продолжительно тренировавший национальную сборную и, соответственно, лично знакомый с грузинским регби.Поэтому предсказывать результат этой долгожданной встречи не станем. Будем смотреть регби двух сильных команд с надеждой на красивую игру.Начало матча – в 17:00 по тбилисскому времени.Состав "Черного Льва" на матч с "Енисеем"1. Николоз Хатиашвили, 2. Шалва Мамукашвили, 3. Николоз Патараиа, 4. Нодар Чеишвили, 5. Лаша Джаиани, 6. Николоз Апциаури, 7. Сандро Мамамтавришвили, 8. Лука Иванишвили, 9. Тенгиз Перанидзе, 10. Гиорги Бабунашвили, 11. Сандро Тодуа, 12. Мераб Шарикадзе (капитан), 13. Демур Тапладзе, 14. Акаки Табуцадзе, 15. Лаша Хмаладзе.Запасные: 16. Гога Хурошвили, 17. Гога Кадариа, 18. Гиорги Пертаиа, 19. Михеил Бабунашвили, 20. Торнике Акубардиа, 21. Лука Маткава, 22. Гурам Кандаурашвили, 23 Мириан Модебадзе.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/match-superkubka-evropy-po-regbi-mezhdu-eniseem-stm-i-chernym-lvom-perenesen-261624766.html

https://sputnik-georgia.ru/20211210/trener-chernogo-lva-byudzhet-eniseya-stm-prevyshaet-byudzhet-soyuza-regbi-gruzii-262766281.html

https://sputnik-georgia.ru/20211204/gruzinskiy-chernyy-lev-proigral-lokomotivu-penza-v-matche-superkubka-evropy-po-regbi-262597842.html

https://sputnik-georgia.ru/20211205/etot-nepredskazuemyy-superkubok-po-regbi-262606887.html

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спорт, грузия, колумнисты, регби, союз регби грузии