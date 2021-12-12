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"Есть музыканты, которые круче": Эмин Агаларов о Моргенштерне
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПервый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В чем секрет такого оглушительного успеха Моргенштерна, рассказал Эмин Агаларов
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Музыкант и продюсер Эмин Агаларов рассказал о причинах успеха популярного российского рэпера Моргенштерна.
В интервью "Аргументы и факты" Эмин Агаларов объяснил, почему, по его мнению, многие музыканты не могут достичь такого же успеха, как Моргенштерн. При этом, музыкант отметил, что не считает Алишера самым талантливым.
"Есть музыканты, которые намного круче него, но мы про них мало что знаем. Потому что у них хромает маркетинговая составляющая", - говорит Агаларов.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Что касается Моргенштерна, то у него в данном аспекте все хорошо – парень делает все правильно с точки зрения коммерции, считает Эмин. В то же время подобную Моргенштерну музыку Агаларов не слушает, однако понимает, что сейчас она востребована среди молодежи.
Тем временем Моргенштерн является одним из самых востребованных и популярных артистов в России. Музыкант часто возглавляет различные престижные списки. Алишер даже возглавил рейтинг доверия среди российской молодежи.
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