https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-gruzii-lyubvi-mnogo-ne-byvaet-ili-tri-storony-medali-262630615.html

В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали

В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали

Писательница и колумнист Sputnik Грузия Мариам Сараджишвили рассказывает, как одна любовь, одна история и одна судьба могут по-разному трактоваться тремя... 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T16:01+0400

2021-12-12T16:01+0400

2021-12-12T16:19+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

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Различают лицевую (аверс), оборотную (реверс) и грань (гурт) стороны медали, гласит "Википедия".Часть 1. Аверс- ...Мои родители развелись, когда я была еще совсем малой. Потом жили каждый для себя. У мамы были многочисленные мужья, официальные и не очень, папа тем более не терялся. С его харизматической внешностью это вполне предсказуемо. Оба - и мама, и папа - хоть и на седьмом десятке, но все еще в активном поиске. Я смотрела на их жизнь и мне было больно. Очень хотелось иметь обычную семью, где каждый на своем месте. И тогда я дала себе слово: когда вырасту, у меня будет именно так. Как в сказке: один раз и на всю жизни вместе.Я познакомилась с Гочей по Интернету и влюбилась в него на всю катушку. Он, естественно, тоже. Потом я объявила маме, что уезжаю в Грузию – замуж. Она пожала плечами: "Твоя жизнь, тебе решать. Пусть у тебя все получится". Я собрала чемодан, взяла пару сотен долларов и отбыла навстречу своему счастью. Если б я знала, что меня ждало впереди.Гоча встретил меня в аэропорту и привез к себе домой. Мы зашли в огромную квартиру, обставленную антикварной мебелью, и я краем глаза увидела накрытый стол с какими-то людьми. Не была готова к такой офицальщине, и мы просто зашли в его спальню отдохнуть с дороги.Через три дня я решила, что пришло время познакомиться с родителями Гочи. Они жили на соседней улице, и мы пошли туда, так сказать, с дипломатической миссией вручать верительные грамоты.Они меня поцеловали, сразу же выдали заготовленные драгоценности, накрыли по-быстрому стол, и свекр, подняв стакан, выступил с речью. По-видимому, он к ней готовился. Долго перечислял свои заслуги перед человечеством и Грузией в частности в области медицины. Нет, фамилия тут неважна. Он всю жизнь проработал эхоскопистом в поликлинике. Потом выступила с сольной партией свекровь. Она тоже рассказала о том, как они встретились, любили друга, растили троих детей, водили их по репетиторам, сдували пылинки и прочую ерунду. Я вежливо улыбалась, старательно сдерживая зевоту.Устав говорить, свекры уставились на меня.- А теперь, дорогая Таниа, расскажи про свою семью.Я пожала плечами. Чего тут рассказывать?! Мама работала посудомойкой, папа слесарем. Жили, как все.И вижу, как медленно сползают вежливые улыбки с их губ. Да, они ждали от меня чего-то другого. Ну уж, как у нас говорят, извиняйте. Чем богаты…Начались будни. Свекровь каждый день приходила к нам домой готовить еду сыночку. Это был первый шок для меня. До Гочи у меня были отношения, но такого не вытворял никто из предков. А тут с утра пораньше без телефонного звонка появляется такое вот "здрасьте" на моей кухне и начинает греметь посудой. И хоть бы раз спросила, хочу ли я этого. Блин! Я законная жена. И наша квартира - это мое личное пространство. Я понимаю, чтоб делать визиты к его родителям или встречать их у себя. Но не каждый день!!!Я терпела, сжав зубы, и смотрела на часы, когда же его мать, наконец-то, нас покинет и займется своими делами. Так куда ж там. Где такое счастье? После готовки она еще заходила ко мне и начинала "налаживать контакты" – рассказывать про свою молодость, своих многочисленных родственников (пойди запомни все эти чудные имена сходу) и какую-то хрень столетней давности. И хоть бы спросила, а мне это надо? У меня, может, свои дела, свои планы, а тут какие-то басни Крылова в утроенном размере.Потом еще один стресс для меня – я не знала грузинского ни слова. Когда я наблюдала, как общается Гоча с кем-то, все время казалось, что он ругается и вот-вот даст кому-то в морду. А потом вдруг люди лезут целоваться. Мама дорогая, это ж туши свет, кидай гранату. Пришлось учить язык. А это еще та муть. Я очень общительная и открытая. Но мне казалось, что здесь русского никто не знает и люди уж больно чудные. Странные реакции.Еще один шок - это гендерное неравенство. После приезда к нам стали приходить друзья Гочи, человек 5-6. Муж говорил, это наши убанские, с района, с "биржи", я с ними вырос.- Сделай им кофе.Я разносила кофе и наблюдала за ними. Они сели играть в карты. Я подхожу и говорю:- Я тоже хочу сыграть в джокер.А они смотрят на меня как-то странно и говорят: "Нет".Гоча отвел меня в сторону и шепчет:- Наши жены не играют в карты.У меня глаза на лоб.- Блин! Вы чего??? В семнадцатом веке живете? Почему???Потом узнала, что и в хинкальную с его друзьями тоже нельзя. Или стоят они на бирже во дворе и курят, а мне с ними почему-то опять нельзя постоять и покурить.У меня было такое ощущение, будто я заснула и проснулась в средневековье и рядом вот-вот еретиков начнут жечь. Похудела на нервной почве.Живем дальше. Рождается первый ребенок, а вместе с ним мы оба становимся перед фактом, что Гоча здесь заработать на нас всех не может. Родители постоянно помогают, покупают все, от продуктов до детских вещей, да еще и коммуналку оплачивают. Гоча, хотя ему на тот момент уже 36, воспринимает это спокойно. Это же, мол, родители. Это их долг. А мне дико это все и неприемлемо. Я работаю с 16 лет и живу отдельно от матери с 18 лет. Здесь, в Грузии знаешь как: среднего возраста нет. Мужик до 45 лет "бавшви" – ребенок то есть, а после 50 уже резко "мохуци" – старик. Середины нет.Я и накрутила его на отъезд:- Поехали ко мне на родину. Там ты хоть человеком станешь. У меня связи, за пять минут тебя на работу устрою.Цнева значит "давление". Здесь, в Грузии это кодовое слово. Почти у каждой бабы за 45 эту самую цневу меряют надо-не надо и чуть что пластом ложатся.Суть крика такая: если вы уедете, мы вот тут же на пороге и умрем. В один день, в один час.Гоча дал заднюю. Говорит мне потихоньку:- Я так не могу. А вдруг правда умрут. Это же мои родители. Как мне потом жить с этим грехом?Я ему говорю:- На понты тебя берут, как фраера. Они у тебя типичные токсы и манипуляторы. Иди до конца.Но он не смог. И мы остались здесь. Брак наш сохранился, только потому что мы оба очень любили друг друга и Гоча всегда меня старался защищать перед своими родителями. Я же поставила себе цель, что развода не будет. Я не нанесу своим детям ту рану, с которой сама росла. А детей у меня трое.Внуков свекры обожают, норовят все испортить своим ущербным воспитанием, и мне приходится им по сотому разу объяснять:- Это мои дети, и воспитывать их я буду так, как считаю нужным. Мне не нужны сыновья, которые до седых волос будут держаться за мою юбку.Недавно отпускаю одного восьмилетнего сына на день рожденья друга. Ехать надо на другой конец города с двумя пересадками. Все тихо, спокойно, давно перетерли вопрос. Вдруг звонок в дверь, и врываются свекры. Шум, крик, опять, сама понимаешь, "цнева" для полного комплекта, а суть такая:- Ребенок никуда не пойдет один! Он еще маленький. А вдруг что-то случится???- Стопе! - говорю им. - Мы уже все решили. Грузия одна из самых безопасных стран в мире. Гоча, тащи сюда валерьянку! И два гроба заодно.Немая сцена. Потом вой и сопли:- Мы ж тебя как дочку приняли, Танечкой называли. А ты-ииии?!- Да называли б хоть Покохантес. Мне фиолетово. Но он поедет один!..Короче говоря, со свекрами у меня холодная война. Они считают, что им не повезло с невесткой, а я просто защищаю свои границы.Часть 2. Реверс- … Господи, чем я Тебя так прогневала? А? Сколько просила, пошли мне хорошую невестку, нашу культурную грузинскую девочку. Из хорошей семьи, чтоб были мы с ней сладко и мирно. Так нет же, эту непонятную Танию послал. Вот мне это надо? Чтоб последние мои нервы я на нее порвала? Я сыну говорила: "Неужели наши грузинки все вымерли для тебя? Или глаза твои ослепли? И чем тебя эта Тания зацепила? Наверное, ослиными мозгами накормила моего бедного мальчика. Вай, не для этой пройдохи я его растила, пылинки сдувала, берегла мое сокровище. Генацвалос деда (Примеч. ред.: "Генацвале" имеет более философский подтекст. В основе есть слог "цвла", равнозначный слову "обмен". Таким образом, слово выражает согласие человека стать заменой другому, взять его душевную боль на себя и даже нести ответственность за его грехи). Вах, как вспомню его детские пальчики и глазки, даже сердце быстрее биться начинает. Вырастила его, красивого и здорового, ночей не спала, и кому спрашивается? Этой Тане?! Чтоб она им крутила, как хотела??? Как только я жива еще, тому удивляюсь.Приняли мы эту Таню, как царицу Тамару, а может быть и еще лучше. Три дня я готовила, убилась, от плиты не отходила. Нугзар лучшую поросятину принес, по "Дезертирке" десять кругов дал, пока купил лучшее мясо, фрукты, хоть на витрину ставь или в рекламу по телевизору посылай, не стыдно, вино трех сортов из деревни привез. А она, как приехала, даже за стол наш не села. Сразу в комнате заперлись. Где такое видано? Я тогда еще мужу сказала:- Нуго, генацвале, пропали мы, бедные. Нас ждет тяжелая старость.Он, мужчина, еще пытался бодриться:- Не тарсуй, Элисо. Только-только невестка в дом зашла. Может, стесняется девочка. Вот родит нам внука или внучку, и будет нам счастье.Первое время я приходила к ним готовить каждый день. Казалось бы, что в этом плохого. Кто лучше меня знает, что любит мой мальчик. Сколько перца положить, сколько сванской соли добавить, со специями не переборщить, какими именно кусками мясо порезать. Так, чтоб все было в радость моему мальчику и на здоровье.Родила она внука. Мы говорим ей:- Надо назвать мальчика Гедеваном, в честь отца Нугзара. Чтоб имя сохранить.Эта Таня только нос морщит.- Что еще за имя вы выдумали. Мне нравится Иван. Или Богдан.Мы с Нугзаром переглянулись и охнули.- "Богдан" - такое тут никто не поймет. Уж лучше Иоанэ. Апостольское имя.- Да, - говорит она. - Ванькой будет.И так и зовет его с тех пор Ванькой. Нашего внука. Мы, как это слышим, прямо вздрагиваем. И хочется уши закрыть.Но терпим дальше. Из-за сына. Любит он эту негодяйку, такими глазами смотрит, как ребенок на полную грудь с молоком матери. Отнимешь, слез будет море. А у меня лопнет сердце, если я просто вижу грусть в глазах моего мальчика.Дальше – больше. Видим мы с мужем, что задавила эта Таня нашего Гочу. Психологическим катком в угол загнала:- Уедем из Грузии ко мне на родину. Там легче с работой.Мы, как это узнали, чуть не умерли оба.Род наш хоть и не княжеский, а только азнаурский, с пятнадцатого века известен. А по некоторым летописям с четырнадцатого. И как можно при этом уезжать? Да лучше мы черным хлебом будем питаться, квартиру продадим, а сын наш с нами будет. На чужбине переродиться запросто можно. Примеров хватает. Мало ли грузин–эмигрантов, которые во втором поколении язык теряют и выглядят точно, как не грузины. А нас и так мало. Нет у Грузии лишних сыновей, чтобы ими вот так раскидываться. Каждый уникален и незаменим. И дети детей носители нашей культуры. Но разве объяснишь эти все тонкости Тане, которая даже толком не может описать, откуда родом была ее бабушка.Нугзар взвился, как лев перед прыжком, и понесся ругаться с невесткой.- Умру вот тут на твоих глазах, если вы уедете.А ей хоть бы что. Манипуляторами нас обозвала и энергетическими вампирами. Откуда только слова такие выкопала?!Еле-еле смогли удержать нашего сына от необдуманного поступка. Машину и антиквар, который я на черный день хранила, продали и вложили деньги в одно прибыльное дело. И сын с невесткой остались.Вздохнули мы на какое-то время. Живем со страхом дальше.Смотрю, детей эта Таня неправильно воспитывает. Слишком самостоятельно, вместо того, чтоб давать им нужное направление.А она мне: "Мы сами решим этот вопрос. Ваньке надо математику подтягивать. А деньги ваши принципиально не возьмем".Вот о чем с ней говорить? Для чего нам деньги, если не на внуков их тратить?Или смотрю, во дворе дети поссорились и Иванэ плакал. На щеке царапина. У меня ноги подкосились. Но взяла себя в руки и побежала во двор узнать, в чем дело. За мной муж побежал. За сердце держится, ртом дышит. Вот- вот приступ случится. А Таня сидит шьет и никак не реагирует на бедного ребенка. Только приказы отдает:- Пойди, возьми йод и не реви. Сам виноват, что сдачи не дал. Я в твоем возрасте сама решала свои проблемы во дворе.Я уже всех соседей на ноги подняла, во дворе шум. А Тане хоть бы что. Смотрит на меня, как на больную и цедит:- Своего сына вы уже испортили своим воспитанием. Теперь за моего решили взяться. Учтите, я вам этого сделать не дам. И "цневой" меня не испугаете. …У меня от вас скоро своя цнева будет. На нервной почве.Ээээ, словом, что тут говорить. Так и живем мы с Нугзаром в постоянном стрессе. Как на вулкане. Не знаешь, что эта Таня еще сделает. Не повезло нам с невесткой. Без сомнения, не повезло.Часть 3. Гурт- …Что, пиво уже кончилось? Облом. ...Сбегай по-братски еще за литровой… Вот я и говорю, что так и с женами. Не знаешь, что лучше. Я, когда на Тане женился, думал, повезло мне. У меня все родственники женаты на грузинках. На людях марку держат, а как соберемся одни посидеть, такое, бедные, рассказывают, слов нет. Половина разведенные, а все потому, что грузинки претенциозные. Ей самой постоянно что-то надо, детям репетиторы чуть ли не с памперсов. И что самый треш, так это к каждой нашей девочке еще полный комплект родственников прилагается: родители, тети, дедушки, бабушки, штук двадцать подружек, которые литрами кофе пьют и тоннами твои же сигареты выкуривают, сидя у вас на кухне до ночи. Чуть шаг влево, уже шантаж и вынос мозга: Таня с самого начала была другая. Я и запал. Сама высокая, глаза зеленые, волосы фантастические, грудь шикарная, ноги от ушей растут. Богиня. Ни у кого такой красивой жены в нашем убане нет. Характер суперский, мозг не выносит. Всегда при деньгах. Теща за 2 тысячи километров, мозг пилить не будет. Что еще мужчине надо?Я и женился. Думал, будет не жизнь, а постоянный праздник.Мои, как услышали, что привожу не грузинку, носы повесили, начали ныть, но я сказал, что она уже беременная и это не обсуждается. Ребенок родился через год, но на том этапе этот финт сработал. Пришлось предкам помалкивать и готовиться к встрече. Я им пытался объяснить не заморачиваться со столом. Таня не любит понты. Но предки так и не въехали. Мать раскудахталась:- Аба, где это видано, невестка в дом входит и стол не накрыть.И накрыли. Кучу бабла угрохали. Таня на это и не взглянула. Она живет по принципу, делать то, что ей нравится. А кто что скажет, ей по барабану. С одной стороны, правильно. Мы привыкли жить по хатри ( уважение – гр.). Всю жизнь в ущерб себе.Короче, Таня и мои родители с самого начала не нашли общий язык. Не поняли друг друга.Живем месяц, другой. Вроде, все нормально. Моя мать приходит готовить, Таня злится. Чего тут такого, я не понял. И тут облом, женщины кастрюли не поделили. Это их тараканы. Я б сидел и кайфовал, что самому не надо у плиты жариться. А у них, оказывается, кухня как демаркационная линия. Ни шагу назад.Потом Таня стала на меня наезжать:- Когда ты работу найдешь? Что сидишь в окно смотришь? Как можно так жить: биржа – диван – телевизор?- Э, ты что? Нет работы. Я же историк. Не в школу же мне идти?! Папа деньги дает. Что еще надо. Так все мои друзья живут. Аба в Грузии с работой проблема. Но никто не умирает.- У нас так никто не живет. Все работают, деньги собирают, куда-то ездят. Тебе 36 лет, какой еще папа??? Ты сам скоро папой станешь. Нам столько всего нужно. А я не хочу зависеть от твоего папы. Ребенку нужны коляска, памперсы, игрушки…- Таня, не заморачивайся. Мои родители будут в восторге от внука. Умрут, на части лопнут, но ребенку все купят. Дети – это святое. С рук моего сына не спустят.- Я так не хочу.- Авое!А я люблю их обоих. Не хочу потерять.Между курсами Таня припахала меня помогать с ребенком.Стою я на бирже с ребятами, расслабляюсь от стрессов, вдруг Таня с балкона кричит:- Гоча, давай быстро домой. Ванька обкакался. Купать надо.Ребята ржут, я красного цвета. Потянул слегка время, потом поднялся домой, с понтом сигареты кончились, и объясняю ей прописные истины.- Таня, умоляю, не позорь меня перед нашими соседями. Люди скажут, что я подкаблучник. Давай выработаем систему сигналов. Когда тебе что-то надо, позови и скажи пароль типа " Звонят из офиса".Таня согласилась. В начале с ней было много возни. Приходилось объяснять, почему ей нельзя сидеть с мужчинами, нельзя носить короткое и курить желательно дома. Это стоило мне кучу нервов, но в итоге мы все разрулили.Как-то приехал к нам в гости ее одноклассник Макс, Грузию посмотреть, вина попить, время провести. Гость от Бога. Но опять-таки - надо жить по понятиям. Выделили мы ему комнату. Моя мама пришла приготовить гостю сациви. Папа принес вино, хотели посидеть. Вдруг, смотрю, является этот Макс с какой-то "нашей" (груз. жаргон, означающий девушку с низкой социальной ответственностью" – прим. ред.). И где только успел снять. Она страшная, как моя жизнь. Я занервничал. Говорю Тане:- Эээ, это беспредел. Тут мой дом, в соседней комнате мой сын спит, а он привел какую-то… Сюда. Дом – это святое. Пусть идет в гостиницу.Короче, мы поругались. Таня говорит, мол, это не гостеприимно. А я говорю: "Мы на "нашу" не договаривались".Короче, сложно все. Менталитеты когда разные, много острых углов.Я постоянно держу удар. С одной стороны мои родили на мозг давят: " Ты в доме хозяин, пусть твоя жена живет, как все мы". С другой стороны Таня: " Я в средневековье жить не подписывалась".А люблю и родителей и мою жену с детьми. У нас их трое. И они смысл моей жизни. Аба, налей еще. Давайте выпьем за любовь. Потому что ее мало не бывает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили