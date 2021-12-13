https://sputnik-georgia.ru/20211213/chto-svyazyvaet-morgenshterna-i-maneskin-262673879.html

Что связывает Моргенштерна и Maneskin

Что связывает Моргенштерна и Maneskin

Сервис для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2021 года и вот что из этого вышло

2021-12-13T07:13+0400

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2021-12-13T07:13+0400

моргенштерн

måneskin

оксимирон (oxxxymiron )

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рэпер Моргенштерн, итальянская группа Maneskin и экс-дуэт Artik&Asti вошли в топ "Яндекс.Музыки" в 2021 году. Ежегодно онлайн-сервис для прослушивания музыки, аудиокниг, а также подкастов "Яндекс.Музыка" озвучивает итоги уходящего года и отмечает музыкантов и певцов, набравших больше всего прослушиваний на платформе сервиса. Результаты исследования опубликованы на странице проекта "Это был мой год 2021".Моргенштерна, судя по числу прослушиваний, назвали рэпером года. Артист, как известно, выпустил в этом году двойной альбом Million dollar: Happines и Million dollar: Business с участием Slava Marlow. Украинский коллектив Artik&Asti, основываясь на результатах исследования, стал лучшей группой года, лучшей певицей 2021 года выбрали Мари Краймбрери. Из иностранной музыки в редакции "Яндекс.Музыки" отметили румынскую певицу Minelli, австралийского рэп-исполнителя Masked Wolf, автора трека Astronaut in the Ocean, и итальянскую рок-группу Maneskin.Лучшая песня – "Птичка" российского рэп-дуэт HammAli & Navai. Иностранным треком года стала Rampampam от Minelli. При этом самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом из числа новичков стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA.Наконец, эпическими камбэками года "Яндекс.Музыка" назвали возвращение Земфиры, певица в 2021 году после долгой паузы выпустила новый альбом, а также выход пластинки Оксимирона. Альбом последнего оказался одним из самых громких событий: все треки из него заняли верхние строчки чарта рейтинга в течение десяти часов после релиза.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, måneskin , оксимирон (oxxxymiron )