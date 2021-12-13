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https://sputnik-georgia.ru/20211213/chto-svyazyvaet-morgenshterna-i-maneskin-262673879.html
Что связывает Моргенштерна и Maneskin
Что связывает Моргенштерна и Maneskin
Сервис для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2021 года и вот что из этого вышло
2021-12-13T07:13+0400
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måneskin
оксимирон (oxxxymiron )
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рэпер Моргенштерн, итальянская группа Maneskin и экс-дуэт Artik&amp;Asti вошли в топ "Яндекс.Музыки" в 2021 году. Ежегодно онлайн-сервис для прослушивания музыки, аудиокниг, а также подкастов "Яндекс.Музыка" озвучивает итоги уходящего года и отмечает музыкантов и певцов, набравших больше всего прослушиваний на платформе сервиса. Результаты исследования опубликованы на странице проекта "Это был мой год 2021".Моргенштерна, судя по числу прослушиваний, назвали рэпером года. Артист, как известно, выпустил в этом году двойной альбом Million dollar: Happines и Million dollar: Business с участием Slava Marlow. Украинский коллектив Artik&amp;Asti, основываясь на результатах исследования, стал лучшей группой года, лучшей певицей 2021 года выбрали Мари Краймбрери. Из иностранной музыки в редакции "Яндекс.Музыки" отметили румынскую певицу Minelli, австралийского рэп-исполнителя Masked Wolf, автора трека Astronaut in the Ocean, и итальянскую рок-группу Maneskin.Лучшая песня – "Птичка" российского рэп-дуэт HammAli &amp; Navai. Иностранным треком года стала Rampampam от Minelli. При этом самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом из числа новичков стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA.Наконец, эпическими камбэками года "Яндекс.Музыка" назвали возвращение Земфиры, певица в 2021 году после долгой паузы выпустила новый альбом, а также выход пластинки Оксимирона. Альбом последнего оказался одним из самых громких событий: все треки из него заняли верхние строчки чарта рейтинга в течение десяти часов после релиза.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, måneskin , оксимирон (oxxxymiron )

Что связывает Моргенштерна и Maneskin

07:13 13.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники группы Maneskin (Италия), победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
Участники группы Maneskin (Италия), победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Сервис для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2021 года и вот что из этого вышло
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рэпер Моргенштерн, итальянская группа Maneskin и экс-дуэт Artik&Asti вошли в топ "Яндекс.Музыки" в 2021 году.
Ежегодно онлайн-сервис для прослушивания музыки, аудиокниг, а также подкастов "Яндекс.Музыка" озвучивает итоги уходящего года и отмечает музыкантов и певцов, набравших больше всего прослушиваний на платформе сервиса. Результаты исследования опубликованы на странице проекта "Это был мой год 2021".
Моргенштерна, судя по числу прослушиваний, назвали рэпером года. Артист, как известно, выпустил в этом году двойной альбом Million dollar: Happines и Million dollar: Business с участием Slava Marlow.
Украинский коллектив Artik&Asti, основываясь на результатах исследования, стал лучшей группой года, лучшей певицей 2021 года выбрали Мари Краймбрери. Из иностранной музыки в редакции "Яндекс.Музыки" отметили румынскую певицу Minelli, австралийского рэп-исполнителя Masked Wolf, автора трека Astronaut in the Ocean, и итальянскую рок-группу Maneskin.
Лучшая песня – "Птичка" российского рэп-дуэт HammAli & Navai. Иностранным треком года стала Rampampam от Minelli. При этом самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом из числа новичков стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA.
Наконец, эпическими камбэками года "Яндекс.Музыка" назвали возвращение Земфиры, певица в 2021 году после долгой паузы выпустила новый альбом, а также выход пластинки Оксимирона. Альбом последнего оказался одним из самых громких событий: все треки из него заняли верхние строчки чарта рейтинга в течение десяти часов после релиза.
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