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Моргенштерн стал артистом года
Моргенштерн стал артистом года
Творчество рэпера обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию - "Моргенштерн года"
2021-12-13T15:01+0400
2021-12-13T15:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса VK Музыка.Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года, а рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях."В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", – говорится в сообщении."Артисткой года" стала Zivert, а среди групп лучшей стала Artik &amp; Asti. Если говорить об иностранной группе, то чаще всего слушали итальянскую рок-группу Måneskin."Прорывом года" стал хип-хоп исполнитель OG Buda, который, как отмечается, показал самый заметный рост на платформе."Треком года" стала песня группы HammAli &amp; Navai "Птичка", которая держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" – трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.Специальная награда "Вам нужен фит" VK Музыка передала Моргенштерну и Скриптониту, музыка которых чаще всего пересекается в плей-листах исполнителей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн стал артистом года

15:01 13.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Творчество рэпера обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года"
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса VK Музыка.
Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года, а рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях.
"В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", – говорится в сообщении.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
"Артисткой года" стала Zivert, а среди групп лучшей стала Artik & Asti. Если говорить об иностранной группе, то чаще всего слушали итальянскую рок-группу Måneskin.
"Прорывом года" стал хип-хоп исполнитель OG Buda, который, как отмечается, показал самый заметный рост на платформе.
"Треком года" стала песня группы HammAli & Navai "Птичка", которая держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" – трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.
Специальная награда "Вам нужен фит" VK Музыка передала Моргенштерну и Скриптониту, музыка которых чаще всего пересекается в плей-листах исполнителей.
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