https://sputnik-georgia.ru/20211213/morgenshtern-stal-artistom-goda-262811541.html

Моргенштерн стал артистом года

Моргенштерн стал артистом года

Творчество рэпера обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию - "Моргенштерн года"

2021-12-13T15:01+0400

2021-12-13T15:01+0400

2021-12-13T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса VK Музыка.Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года, а рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях."В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", – говорится в сообщении."Артисткой года" стала Zivert, а среди групп лучшей стала Artik & Asti. Если говорить об иностранной группе, то чаще всего слушали итальянскую рок-группу Måneskin."Прорывом года" стал хип-хоп исполнитель OG Buda, который, как отмечается, показал самый заметный рост на платформе."Треком года" стала песня группы HammAli & Navai "Птичка", которая держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" – трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.Специальная награда "Вам нужен фит" VK Музыка передала Моргенштерну и Скриптониту, музыка которых чаще всего пересекается в плей-листах исполнителей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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