https://sputnik-georgia.ru/20211213/deputat-otpravka-saakashvili-na-zagranichnyy-kurort-ne-stoit-v-povestke-dnya-262811304.html

Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня

Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня

В правящей партии считают, что квалифицированная медицинская помощь заключенным в Грузии оказывается на месте, без выезда за границу 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T13:17+0400

2021-12-13T13:17+0400

2021-12-13T13:20+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Вопрос отправки осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на зарубежный курорт не стоит в повестке дня, заявил журналистам член парламентского большинства Гурам Мачарашвили.В воскресенье вечером после посещения заключенного Михаила Саакашвили в горийском военном госпитале невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что экс-президент нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом.Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом>>Омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение об отправке Саакашвили в зарубежную клинику может быть принято только по рекомендациям специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение консилиума о состоянии Саакашвили в ближайшие дни.Он также прокомментировал анонсированную оппозицией акцию протеста 21 декабря, в день рождения Саакашвили, заявив, что общественность не поддерживает акции и оппозиции пора "начать готовиться к выборам 2024 года"."Нас не особо удивляют фантазии заключенного Саакашвили, которые безграничны. Как видно, он решил провести митинг в свой день рождения. Это его личное дело. У грузинского общества совершенно другая повестка дня и задачи, как и у грузинского государства", – сказал Мачарашвили.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что 21 декабря на проспекте Руставели в Тбилиси состоится масштабная акция с требованием освобождения Саакашвили.Вопрос об отправке экс-президента Грузии на лечение за границу встал после того, как в начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.Между тем личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против лечения за границей.Саакашвили находится в горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больницы. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили