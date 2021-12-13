https://sputnik-georgia.ru/20211213/vzyal-izmorom-kim-kardashyan-provedet-rozhdestvo-vmeste-s-kane-uestom-262807316.html

Взял измором: Ким Кардашьян проведет Рождество вместе с Канье Уэстом

Взял измором: Ким Кардашьян проведет Рождество вместе с Канье Уэстом

Поклонники с особым любопытством следят за развитием событий в отношениях знаменитых бывших и гадают, что же будет дальше

2021-12-13T11:55+0400

2021-12-13T11:55+0400

2021-12-13T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американская звезда реалити Ким Кардашьян согласилась провести Рождество с экс-возлюбленным Канье Уэстом – фанаты подозревают, что рэпер надавил на бывшую жену. Семейная драма Кардашьян и Уэста получила свое развитие. Музыкант не теряет надежды вернуть супругу, несмотря на ее нового возлюбленного Пита Дэвидсона. Канье всеми силами старается получить еще один шанс и ему это удается. Недавно Кардашьян показала, как украсила свой особняк к Рождеству. Ким записала видео для ТикТока, где показала шикарную елку с огоньками и игрушками. Также инстадива и ее дочка Норт похвастались рождественскими носками для Санты – и в этом году на них есть имена не только детей и Ким, но и Канье! Так поклонники уверились в том, что Уэст все-таки вымолил прощение у супруги и приедет к ней на Рождество. "Ого, носок для Канье", "Вы все-таки помирились?", "Получается, что Канье отметит Рождество с Ким и детьми", "Это мило, и про Канье не забыли", "Он ее заставил?", "Ким, Канье и Питт – вот будет умора", – написали подписчики в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды