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Взял измором: Ким Кардашьян проведет Рождество вместе с Канье Уэстом
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Evan Agostini
Поклонники с особым любопытством следят за развитием событий в отношениях знаменитых бывших и гадают, что же будет дальше
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американская звезда реалити Ким Кардашьян согласилась провести Рождество с экс-возлюбленным Канье Уэстом – фанаты подозревают, что рэпер надавил на бывшую жену.
Семейная драма Кардашьян и Уэста получила свое развитие. Музыкант не теряет надежды вернуть супругу, несмотря на ее нового возлюбленного Пита Дэвидсона. Канье всеми силами старается получить еще один шанс и ему это удается.
Недавно Кардашьян показала, как украсила свой особняк к Рождеству. Ким записала видео для ТикТока, где показала шикарную елку с огоньками и игрушками.
Также инстадива и ее дочка Норт похвастались рождественскими носками для Санты – и в этом году на них есть имена не только детей и Ким, но и Канье! Так поклонники уверились в том, что Уэст все-таки вымолил прощение у супруги и приедет к ней на Рождество.
"Ого, носок для Канье", "Вы все-таки помирились?", "Получается, что Канье отметит Рождество с Ким и детьми", "Это мило, и про Канье не забыли", "Он ее заставил?", "Ким, Канье и Питт – вот будет умора", – написали подписчики в Сети.
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