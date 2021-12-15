https://sputnik-georgia.ru/20211215/saakashvili-pichkali-psikhotropnymi-preparatami-zaklyuchenie-narodnogo-zaschitnika-262875137.html

Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника

Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника

Прописанная экс-президенту доза психотропного препарата была в пределах нормы, считают специалисты 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T13:19+0400

2021-12-15T13:19+0400

2021-12-15T13:33+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

нино ломджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262833865_0:166:1848:1206_1920x0_80_0_0_05e51965b357910dfb98626ee14b87bd.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не подвергался фармакологической пытке – прописанная ему доза психотропного препарата была в пределах нормы, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария по итогам отчета консилиума врачей.В заключении группы врачей консилиума, созванного по инициативе Народного защитника Нино Ломджария, говорится, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили глубокая депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство, из-за этого его состояние требует внимания. Группа врачей посетила Саакашвили 12 декабря в военном госпитале в Гори, где тот проходит лечение после 50-дневной голодовки. Заключение консилиума подписали девять врачей. Отчет состоит из двух частей, одна из которых будет опубликована, а затем передана в клинику.По ее словам, врачи продолжат наблюдение за Саакашвили.Главной рекомендацией омбудсмена остается обеспечение Саакашвили психо-терапевтическим лечением."Мы дали такую рекомендацию после первого посещения горийского госпиталя. Но спустя три недели ее никто не выполнили, что осложнило ситуацию и состояние пациента, – сказала Ломджария.Что касается перевода Саакашвили в другую клинику или продолжения лечения за границей, то по словам Ломджария, пока такая рекомендация не выдана."Мы понимаем, что речь идет не о простом пациенте, а о заключенном, поэтому требовать его освобождения мы, конечно, не может по ряду обстоятельств", – заявила Ломджария.По ее словам, необходимо, чтобы были выполнены все рекомендации врачей, тогда речи о переводе не будет.Ломджария также заявила, что возвращение Саакашвили в глданскую тюрьму в Тбилиси должно быть исключено, так как там были зафиксированы факты бесчеловечного обращения с ним.В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка. Лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту назначили из-за проблем со сном. В понедельник вечером консилиум врачей, созванный по инициативе народного защитника Грузии, посетил экс-президента Грузии, чтобы оценить прежде всего его психическое состояние. Во вторник консилиум опубликовал свое заключение.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/u-saakashvili-glubokaya-depressiya-i-stressovoe-rasstroystvo-diagnoz-konsiliuma-262862240.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария