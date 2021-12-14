https://sputnik-georgia.ru/20211214/u-saakashvili-glubokaya-depressiya-i-stressovoe-rasstroystvo-diagnoz-konsiliuma-262862240.html
У Саакашвили глубокая депрессия и стрессовое расстройство - диагноз консилиума
У Саакашвили глубокая депрессия и стрессовое расстройство - диагноз консилиума
Врачи настаивают на физической реабилитации и корректировке курса медикаментов 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T21:37+0400
2021-12-14T21:37+0400
2021-12-14T22:44+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили глубокая депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство, из-за этого его состояние требует внимания, говорится в заключении консилиума при Народном защитнике Грузии.Группа врачей посетила Саакашвили 12 декабря в военном госпитале в Гори, где тот проходит лечение после 50-дневной голодовки.Согласно заключению, у Саакашвили на данный момент выявлен ряд проблем со здоровьем. В частности, парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, ПТСР и клинические признаки глубокой депрессии, а также анемия.При этом консилиум отмечает, что на фоне посттравматического состояния и депрессии Саакашвили необходимы психотерапия и корректировка назначенных психотропных медикаментов.Кроме того, консилиум отмечает недостаточность курса физической терапии, которой может помочь начало психотерапии.Эксперты, созванные омбудсменом, рекомендуют назначение психотерапевта для экс-президента, а до этого проведение дополнительных исследований. Также врачи настаивают на физической реабилитации и корректировке курса медикаментов.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после длительной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
У Саакашвили глубокая депрессия и стрессовое расстройство - диагноз консилиума
21:37 14.12.2021 (обновлено: 22:44 14.12.2021)
Врачи настаивают на физической реабилитации и корректировке курса медикаментов
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили глубокая депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство, из-за этого его состояние требует внимания, говорится в заключении
консилиума при Народном защитнике Грузии.
Группа врачей посетила Саакашвили 12 декабря в военном госпитале в Гори, где тот проходит лечение после 50-дневной голодовки.
Согласно заключению, у Саакашвили на данный момент выявлен ряд проблем со здоровьем. В частности, парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, ПТСР и клинические признаки глубокой депрессии, а также анемия.
При этом консилиум отмечает, что на фоне посттравматического состояния и депрессии Саакашвили необходимы психотерапия и корректировка назначенных психотропных медикаментов.
"С соматической точки зрения состояние пациента на фоне проводимого лечения относительно удовлетворительное, но группа экспертов представит дополнительные рекомендации", - сказано в заключении консилиума.
Кроме того, консилиум отмечает недостаточность курса физической терапии, которой может помочь начало психотерапии.
Эксперты, созванные омбудсменом, рекомендуют назначение психотерапевта для экс-президента, а до этого проведение дополнительных исследований. Также врачи настаивают на физической реабилитации и корректировке курса медикаментов.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после длительной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.
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