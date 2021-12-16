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https://sputnik-georgia.ru/20211216/britni-spirs-beremenna-pop-pevitsa-sprovotsirovala-novye-slukhi--262906078.html
Бритни Спирс беременна? Поп-певица спровоцировала новые слухи
Бритни Спирс беременна? Поп-певица спровоцировала новые слухи
Эпатажная звезда предложила фанатам угадать, мальчик это или девочка и произвела настоящий фурор в соцсетях 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T13:06+0400
2021-12-16T13:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Американская поп-певица Бритни Спирс не перестает удивлять поклонников: звезда спровоцировала слухи о своей беременности. Бритни продолжает эпатировать публику своего Инстаграм. Недавно звезда освободилась из-под опеки отца, а после объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. Но теперь она зашла дальше и вызвала слухи о своей беременности. Спирс опубликовала новое видео в Инстаграм, на котором стоит спиной к зрителям, укачивает кого-то и кормит из детской бутылочки. "В нашей семье пополнение. Давайте угадаем - мальчик или девочка? И снова спасибо тебе, малыш", - написала послание своему возлюбленному певица. И хотя на ролике не видно, кого именно звезда держит на руках, подписчики расценили этот жест как намек на беременность кумира. Некоторые же подумали, что Бритни играет с маленьким котенком, а другие и вовсе назвали ее "королевой троллинга". Спирс не раз заявляла, что мечтает родить еще одного ребенка. Напомним, что у звезды есть два взрослых сына от танцовщика Кевина Федерлайна. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, шоу-бизнес, бритни спирс

Бритни Спирс беременна? Поп-певица спровоцировала новые слухи

13:06 16.12.2021
© AP Photo / Kevork DjansezianБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Kevork Djansezian
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Эпатажная звезда предложила фанатам угадать, мальчик это или девочка и произвела настоящий фурор в соцсетях
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Американская поп-певица Бритни Спирс не перестает удивлять поклонников: звезда спровоцировала слухи о своей беременности.
Бритни продолжает эпатировать публику своего Инстаграм. Недавно звезда освободилась из-под опеки отца, а после объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. Но теперь она зашла дальше и вызвала слухи о своей беременности. Спирс опубликовала новое видео в Инстаграм, на котором стоит спиной к зрителям, укачивает кого-то и кормит из детской бутылочки.
"В нашей семье пополнение. Давайте угадаем - мальчик или девочка? И снова спасибо тебе, малыш", - написала послание своему возлюбленному певица. И хотя на ролике не видно, кого именно звезда держит на руках, подписчики расценили этот жест как намек на беременность кумира. Некоторые же подумали, что Бритни играет с маленьким котенком, а другие и вовсе назвали ее "королевой троллинга".
Спирс не раз заявляла, что мечтает родить еще одного ребенка. Напомним, что у звезды есть два взрослых сына от танцовщика Кевина Федерлайна.
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