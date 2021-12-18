Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Наконец-то! После трех неудачных попыток Ким Кардашьян сдала экзамен по юриспруденции
© photo: Sputnik / Stringer/
На эту профессию Ким Кардашьян вдохновил ее отец – известный юрист Роберт Кардашьян
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян после нескольких неудачных попыток смогла сдать экзамен для юристов-первокурсников.
Знаменитость не стала скрывать своей радости по поводу сдачи экзамена и написала об этом пост, где подробно рассказала о пройденном этапе.
"О боже мой! Я сдала экзамен! Те, кто не в курсе моего пути, знайте, что это было нелегко. Я провалила этот экзамен трижды за два года, но каждый раз возвращалась, усерднее училась и пробовала снова. Во время третьей попытки я болела коронавирусом и у меня была температура, но я не оправдываюсь", – поделилась Ким.
Последний раз Ким сдавала экзамен в начале года, но тогда звезде не удалось добрать чуть менее 100 баллов до минимальных 560.
Несмотря на то, что у Ким нет диплома об окончании юридического университета, штат Калифорнии дает ей право стать адвокатом. Для этого ей необходимо в течение определенного времени изучать право вместе с адвокатами.
"В Калифорнии я изучаю юриспруденцию по программе, по которой нужно сдать два экзамена, чтобы получить диплом, и это был только первый, но самый сложный. Лучшие юристы говорили мне, что это почти невозможно и этот путь сложнее, чем традиционный путь в юридической школе, но это был мой единственный вариант, и мне так приятно идти к достижению своей цели", – пояснила Кардашьян.
На эту профессию Ким Кардашьян вдохновил ее отец – известный юрист Роберт Кардашьян. Звезда уже даже успела побороться за заключенных, приговоренных к большим срокам за нетяжкие преступления. К примеру, в 2018 году Ким убедила Дональда Трампа смягчить приговор Элис Мари Джонсон, которая была осуждена за хранение наркотиков и на тот момент находилась в тюрьме уже 21 год.
Читайте также:
Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
"Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона
В отместку Кардашьян? Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью
Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.