https://sputnik-georgia.ru/20211219/mnogokhodovochka-ot-morgenshterna-reper-vypustil-rolik-v-otvet-na-proverku-klipa-pablo-262939343.html
"Многоходовочка" от Моргенштерна: рэпер выпустил ролик в ответ на проверку клипа Pablo
"Многоходовочка" от Моргенштерна: рэпер выпустил ролик в ответ на проверку клипа Pablo
Фолловеры назвали звезду хип-хопа гением и поддержали рэпера в непростые для него времена
2021-12-19T07:19+0400
2021-12-19T07:19+0400
2021-12-19T07:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн выпустил ролик в ответ на проверку клипа Pablo на пропаганду наркотиков.Известно, что на этот раз Следственный комитет начал изучать клип Моргенштерна на песню “Pablo” на пропаганду наркотиков. Судя по всему, внимание следователей привлек мешок с белым порошком, который Моргенштерн, по сюжету клипа, привозит мексиканским бандитам. Внутри мешка была спрятана пластинка с новой песней, но внимание привлек именно белый порошок.Оказалось, что Моргенштерн предвидел такой поворот событий, ведь клип на песню Pablo был опубликован в мае. На своем Youtube-канале рэпер выложил видео "ТАЙНА Клипа PABLO", где объясняется что же было в пакете. Оказалось, что в пакете оказалась мука, из которой потом бандит приготовил бургер.Продолжение – как в клипе: Моргенштерн готовится улететь на вертолете, когда бандит звонит ему и говорит: "Эй, амиго, это лучший товар, который мы пробовали. Нам нужно еще".Подписчики оказались в восторге от ответа Моргенштерна, в который раз называя его гением."Вот здесь уже можно применить фразу "переиграл и уничтожил" однозначно! Лайк за старания Моргена", "Какой ты гений, я просто удивляюсь, артист мира. Как это надо было думать, что бы еще 5 месяцев назад снять отрывок, чтобы сейчас СМИ перестали жать. Морген тупа лучший <3", "Дайте ему нобелевку. В номинации продуман столетия. Меньшего он не заслуживает", - пишут под видео.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн, российский шоу-бизнес
"Многоходовочка" от Моргенштерна: рэпер выпустил ролик в ответ на проверку клипа Pablo
Фолловеры назвали звезду хип-хопа гением и поддержали рэпера в непростые для него времена
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн выпустил ролик в ответ на проверку клипа Pablo на пропаганду наркотиков.
Известно, что на этот раз Следственный комитет начал изучать клип Моргенштерна на песню “Pablo” на пропаганду наркотиков. Судя по всему, внимание следователей привлек мешок с белым порошком, который Моргенштерн, по сюжету клипа, привозит мексиканским бандитам. Внутри мешка была спрятана пластинка с новой песней, но внимание привлек именно белый порошок.
Оказалось, что Моргенштерн предвидел такой поворот событий, ведь клип на песню Pablo был опубликован в мае. На своем Youtube-канале рэпер выложил видео "ТАЙНА Клипа PABLO", где объясняется что же было в пакете. Оказалось, что в пакете оказалась мука, из которой потом бандит приготовил бургер.
Продолжение – как в клипе: Моргенштерн готовится улететь на вертолете, когда бандит звонит ему и говорит: "Эй, амиго, это лучший товар, который мы пробовали. Нам нужно еще".
Подписчики оказались в восторге от ответа Моргенштерна, в который раз называя его гением.
"Вот здесь уже можно применить фразу "переиграл и уничтожил" однозначно! Лайк за старания Моргена", "Какой ты гений, я просто удивляюсь, артист мира. Как это надо было думать, что бы еще 5 месяцев назад снять отрывок, чтобы сейчас СМИ перестали жать. Морген тупа лучший <3", "Дайте ему нобелевку. В номинации продуман столетия. Меньшего он не заслуживает", - пишут под видео.
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