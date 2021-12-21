https://sputnik-georgia.ru/20211221/pank-s-irokezom-na-golove-lolita-smenila-imidzh-radi-nasti-ivleevoy-263034110.html

Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой

Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой

58-летняя артистка пошла на радикальные перемены ради участия в шоу популярного блогера и экс-жены Элджея

2021-12-21T16:06+0400

2021-12-21T16:06+0400

2021-12-21T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская певица Лолита сменила имидж ради участия в шоу ведущей Насти Ивлеевой: поклонники были шокированы преображением артистки. Лолита давно удивляет поклонников своими эпатажными нарядами и экстремальным похудением, но перед праздниками звезда пошла на большее. Милявская снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой "Поездатый Новый год", где рассказала, что сыграла роль вожатой. "Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть >>>На съемках передачи Лолита предстала в очень экстравагантном и шокирующем образе - певица превратилась в панка. Звезда покрасила часть волос в синий цвет, а губы - бордовой помадой. Для полноты образа она надела куртку-кожуху и чокер с большими шипами. "Ну что, подумаете, что я совсем сошла с ума? Да почти сошла. Благодаря Насте Ивлеевой", - поделилась эмоциями певица. Также артистка призналась, что ей было сложно сниматься в мороз, но она получила массу удовольствия благодаря общению с ведущей. Поклонники восхитились смелостью 58-летней звезды, а некоторые попросили Лолиту больше так не делать и не смешить окружающих. "Вам идет"; "Ого, непривычно и одновременно бомбически"; "Ужас"; "Лолита, не делай так больше"; "Похожа на ведьму"; "Хватит смешить людей", - написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лолита милявская, шоу-бизнес, настя ивлеева, российский шоу-бизнес