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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211221/pank-s-irokezom-na-golove-lolita-smenila-imidzh-radi-nasti-ivleevoy-263034110.html
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
58-летняя артистка пошла на радикальные перемены ради участия в шоу популярного блогера и экс-жены Элджея
2021-12-21T16:06+0400
2021-12-21T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лолита милявская
шоу-бизнес
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская певица Лолита сменила имидж ради участия в шоу ведущей Насти Ивлеевой: поклонники были шокированы преображением артистки. Лолита давно удивляет поклонников своими эпатажными нарядами и экстремальным похудением, но перед праздниками звезда пошла на большее. Милявская снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой "Поездатый Новый год", где рассказала, что сыграла роль вожатой. "Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть &gt;&gt;&gt;На съемках передачи Лолита предстала в очень экстравагантном и шокирующем образе - певица превратилась в панка. Звезда покрасила часть волос в синий цвет, а губы - бордовой помадой. Для полноты образа она надела куртку-кожуху и чокер с большими шипами. "Ну что, подумаете, что я совсем сошла с ума? Да почти сошла. Благодаря Насте Ивлеевой", - поделилась эмоциями певица. Также артистка призналась, что ей было сложно сниматься в мороз, но она получила массу удовольствия благодаря общению с ведущей. Поклонники восхитились смелостью 58-летней звезды, а некоторые попросили Лолиту больше так не делать и не смешить окружающих. "Вам идет"; "Ого, непривычно и одновременно бомбически"; "Ужас"; "Лолита, не делай так больше"; "Похожа на ведьму"; "Хватит смешить людей", - написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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лолита милявская, шоу-бизнес, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой

16:06 21.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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58-летняя артистка пошла на радикальные перемены ради участия в шоу популярного блогера и экс-жены Элджея
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская певица Лолита сменила имидж ради участия в шоу ведущей Насти Ивлеевой: поклонники были шокированы преображением артистки.
Лолита давно удивляет поклонников своими эпатажными нарядами и экстремальным похудением, но перед праздниками звезда пошла на большее. Милявская снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой "Поездатый Новый год", где рассказала, что сыграла роль вожатой.
"Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть >>>
На съемках передачи Лолита предстала в очень экстравагантном и шокирующем образе - певица превратилась в панка. Звезда покрасила часть волос в синий цвет, а губы - бордовой помадой. Для полноты образа она надела куртку-кожуху и чокер с большими шипами.
"Ну что, подумаете, что я совсем сошла с ума? Да почти сошла. Благодаря Насте Ивлеевой", - поделилась эмоциями певица.
Также артистка призналась, что ей было сложно сниматься в мороз, но она получила массу удовольствия благодаря общению с ведущей.
Поклонники восхитились смелостью 58-летней звезды, а некоторые попросили Лолиту больше так не делать и не смешить окружающих. "Вам идет"; "Ого, непривычно и одновременно бомбически"; "Ужас"; "Лолита, не делай так больше"; "Похожа на ведьму"; "Хватит смешить людей", - написали в Сети.
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