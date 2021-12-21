https://sputnik-georgia.ru/20211221/pank-s-irokezom-na-golove-lolita-smenila-imidzh-radi-nasti-ivleevoy-263034110.html
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
58-летняя артистка пошла на радикальные перемены ради участия в шоу популярного блогера и экс-жены Элджея
2021-12-21T16:06+0400
2021-12-21T16:06+0400
2021-12-21T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лолита милявская
шоу-бизнес
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252401061_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_350e7439fa2e7410e01165a80fda1c8a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская певица Лолита сменила имидж ради участия в шоу ведущей Насти Ивлеевой: поклонники были шокированы преображением артистки. Лолита давно удивляет поклонников своими эпатажными нарядами и экстремальным похудением, но перед праздниками звезда пошла на большее. Милявская снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой "Поездатый Новый год", где рассказала, что сыграла роль вожатой. "Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть >>>На съемках передачи Лолита предстала в очень экстравагантном и шокирующем образе - певица превратилась в панка. Звезда покрасила часть волос в синий цвет, а губы - бордовой помадой. Для полноты образа она надела куртку-кожуху и чокер с большими шипами. "Ну что, подумаете, что я совсем сошла с ума? Да почти сошла. Благодаря Насте Ивлеевой", - поделилась эмоциями певица. Также артистка призналась, что ей было сложно сниматься в мороз, но она получила массу удовольствия благодаря общению с ведущей. Поклонники восхитились смелостью 58-летней звезды, а некоторые попросили Лолиту больше так не делать и не смешить окружающих. "Вам идет"; "Ого, непривычно и одновременно бомбически"; "Ужас"; "Лолита, не делай так больше"; "Похожа на ведьму"; "Хватит смешить людей", - написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252401061_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_408a9cc8b467e01e797afc88784da6bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лолита милявская, шоу-бизнес, настя ивлеева, российский шоу-бизнес
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
58-летняя артистка пошла на радикальные перемены ради участия в шоу популярного блогера и экс-жены Элджея
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская певица Лолита сменила имидж ради участия в шоу ведущей Насти Ивлеевой: поклонники были шокированы преображением артистки.
Лолита давно удивляет поклонников своими эпатажными нарядами и экстремальным похудением, но перед праздниками звезда пошла на большее. Милявская снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой "Поездатый Новый год", где рассказала, что сыграла роль вожатой.
На съемках передачи Лолита предстала в очень экстравагантном и шокирующем образе - певица превратилась в панка. Звезда покрасила часть волос в синий цвет, а губы - бордовой помадой. Для полноты образа она надела куртку-кожуху и чокер с большими шипами.
"Ну что, подумаете, что я совсем сошла с ума? Да почти сошла. Благодаря Насте Ивлеевой", - поделилась эмоциями певица.
Также артистка призналась, что ей было сложно сниматься в мороз, но она получила массу удовольствия благодаря общению с ведущей.
Поклонники восхитились смелостью 58-летней звезды, а некоторые попросили Лолиту больше так не делать и не смешить окружающих. "Вам идет"; "Ого, непривычно и одновременно бомбически"; "Ужас"; "Лолита, не делай так больше"; "Похожа на ведьму"; "Хватит смешить людей", - написали в Сети.
"Ведьма
!" - похудевшая Лолита показала фигуру в обтягивающем наряде
Лолита Милявская спустя два года встретилась с дочерью в Болгарии
"Безумно талантливый мальчишк
а" – Лолита Милявская о Моргенштерне
Милявская призналась, что пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.