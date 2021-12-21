https://sputnik-georgia.ru/20211221/s-dnem-rozhdeniya---storonniki-saakashvili-ustroili-perfomans-u-gospitalya-v-gori-263019229.html
С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
Экс-президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T08:33+0400
2021-12-21T08:33+0400
2021-12-21T09:16+0400
новости
грузия
акция
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262513477_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37b5f7e046bfe88081a101c6100b36c5.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поздно ночью собрались у горийского военного госпиталя, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки, и поздравили его с днем рождения, сообщает Первый канал.Перформанс, устроенный несколькими десятками человек, был красочным. Сначала они спели государственный гимн Грузии, запустили в небо светящиеся фонарики и возгласами поздравили его с днем рождения.Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?>>Михаил Саакашвили приветствовал сторонников из окна госпиталя, вывесив белую простыню, и призвал их "ничего не бояться и идти до конца"."Друзья, главное – единство. Бороться до конца. Не бойтесь репрессий. Я не боюсь, и буду бороться до конца. Желаю вам свободы Грузии, освобождения Грузии и счастья каждому из вас... Моя жизнь, мое самопожертвование, мое существование целиком принадлежит вам, каждому из вас, кто пришел сейчас и кто сейчас нас слушает", – выкрикивал Саакашвили из окна военного госпиталя.Акцию в поддержку экс-президента и с требованием его освобождения основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует провести сегодня вечером на проспекте Руставели.Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении властью в бытность свою президентом Грузии и заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него рассматриваются в суде. В данное время он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале, а затем снова будет переведен в руставскую тюрьму №12.Сегодня экс-президенту исполнилось 54 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262513477_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_97e29442e7f06b0c7e60bd62f1fa5df0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, акция, возвращение и арест саакашвили
С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
08:33 21.12.2021 (обновлено: 09:16 21.12.2021)
Экс-президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поздно ночью собрались у горийского военного госпиталя, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки, и поздравили его с днем рождения, сообщает Первый канал
.
Перформанс, устроенный несколькими десятками человек, был красочным. Сначала они спели государственный гимн Грузии, запустили в небо светящиеся фонарики и возгласами поздравили его с днем рождения.
Михаил Саакашвили приветствовал сторонников из окна госпиталя, вывесив белую простыню, и призвал их "ничего не бояться и идти до конца".
"Друзья, главное – единство. Бороться до конца. Не бойтесь репрессий. Я не боюсь, и буду бороться до конца. Желаю вам свободы Грузии, освобождения Грузии и счастья каждому из вас... Моя жизнь, мое самопожертвование, мое существование целиком принадлежит вам, каждому из вас, кто пришел сейчас и кто сейчас нас слушает", – выкрикивал Саакашвили из окна военного госпиталя.
Акцию в поддержку экс-президента и с требованием его освобождения основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует провести сегодня вечером на проспекте Руставели.
Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении властью в бытность свою президентом Грузии и заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него рассматриваются в суде. В данное время он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале, а затем снова будет переведен в руставскую тюрьму №12.
Сегодня экс-президенту исполнилось 54 года.
Читайте также:
Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили
вернется в тюрьму
Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем
у сына
Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос
по делу об отмывании денег
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.