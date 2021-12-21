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С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
Экс-президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поздно ночью собрались у горийского военного госпиталя, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки, и поздравили его с днем рождения, сообщает Первый канал.Перформанс, устроенный несколькими десятками человек, был красочным. Сначала они спели государственный гимн Грузии, запустили в небо светящиеся фонарики и возгласами поздравили его с днем рождения.Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?&gt;&gt;Михаил Саакашвили приветствовал сторонников из окна госпиталя, вывесив белую простыню, и призвал их "ничего не бояться и идти до конца"."Друзья, главное – единство. Бороться до конца. Не бойтесь репрессий. Я не боюсь, и буду бороться до конца. Желаю вам свободы Грузии, освобождения Грузии и счастья каждому из вас... Моя жизнь, мое самопожертвование, мое существование целиком принадлежит вам, каждому из вас, кто пришел сейчас и кто сейчас нас слушает", – выкрикивал Саакашвили из окна военного госпиталя.Акцию в поддержку экс-президента и с требованием его освобождения основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует провести сегодня вечером на проспекте Руставели.Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении властью в бытность свою президентом Грузии и заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него рассматриваются в суде. В данное время он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале, а затем снова будет переведен в руставскую тюрьму №12.Сегодня экс-президенту исполнилось 54 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, акция, возвращение и арест саакашвили

С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори

08:33 21.12.2021 (обновлено: 09:16 21.12.2021)
© AP Photo / Shakh AivazovСторонники Михаила Саакашвили на акции протеста ЕНД
Сторонники Михаила Саакашвили на акции протеста ЕНД - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Экс-президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поздно ночью собрались у горийского военного госпиталя, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки, и поздравили его с днем рождения, сообщает Первый канал.
Перформанс, устроенный несколькими десятками человек, был красочным. Сначала они спели государственный гимн Грузии, запустили в небо светящиеся фонарики и возгласами поздравили его с днем рождения.
Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?>>
Михаил Саакашвили приветствовал сторонников из окна госпиталя, вывесив белую простыню, и призвал их "ничего не бояться и идти до конца".
"Друзья, главное – единство. Бороться до конца. Не бойтесь репрессий. Я не боюсь, и буду бороться до конца. Желаю вам свободы Грузии, освобождения Грузии и счастья каждому из вас... Моя жизнь, мое самопожертвование, мое существование целиком принадлежит вам, каждому из вас, кто пришел сейчас и кто сейчас нас слушает", – выкрикивал Саакашвили из окна военного госпиталя.
Акцию в поддержку экс-президента и с требованием его освобождения основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует провести сегодня вечером на проспекте Руставели.
Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении властью в бытность свою президентом Грузии и заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него рассматриваются в суде. В данное время он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале, а затем снова будет переведен в руставскую тюрьму №12.
Сегодня экс-президенту исполнилось 54 года.

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