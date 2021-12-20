https://sputnik-georgia.ru/20211220/stanet-li-21-dekabrya-kriticheskim-dnem-dlya-gruzinskoy-politiki-263010794.html

Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?

Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?

Дата не без оттенков астрала: 21 декабря родился Сталин, а через много лет – Саакашвили и Мелия. Весовые категории, конечно, разные, но есть общее – тяга к... 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T18:48+0400

2021-12-20T18:48+0400

2021-12-20T18:51+0400

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президент грузии

обзор сми

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"Единое национальное движение", основанное Саакашвили, с днем рождения экс-президента эту дату старается не увязывать, уверяют, что она выбрана произвольно ("Сакартвелос Република", 17-19.12). Возможно, в руководстве партии больше не уверены, что "фактор Саакашвили" способен играть стимулирующую роль. Зато митинг в такой день легко наводит на нежелательные ассоциации – массовыми мероприятиями было принято отмечать даты в жизни авторитарных вождей.Тем не менее, реальные мотивы слишком очевидны. И если широкие массы граждан на призыв не откликнутся, это, как считают политологи, станет настоящей катастрофой для "Нацдвижения" и началом развала оппозиции ("Резонанси", 17.12).Примирение или капитуляция?Разговоры об общенациональном примирении стали в последнее время для прессы едва ли не самой актуальной, можно даже сказать, модной темой. Но дальше разговоров дело не идет, и это неудивительно. ЕНД ставит в качестве предварительного условия: освобождение Саакашвили и внеочередные выборы. С чего бы правящей партии соглашаться?! – недоумевает эксперт Рамаз Сакварелидзе (15.12).Угадываются вариации на старый мотив. Тема выборов, вроде, была исчерпана в ходе октябрьского голосования. Она тем более неуместна в контексте поиска путей к согласию. Но никаких движений, собственно, и нет – ни с одной, ни с другой стороны. Пока Михаил Саакашвили пленник, разговор о гражданском согласии и примирении бессмыслен, решительно заявляет Ника Мелия (15.12). Такое впечатление, будто инициатива примирения исходила не из возглавляемого им "Нацдвижения"?!Начинает казаться, что оппозиция живет и действует вне существующей реальности, скептически замечает политолог Вахтанг Дзабирадзе. И констатирует: не может быть примирения в стране, где несовершенна судебная система, а общество закрыто и политически незрело. ("Квирис палитра", 13-19.12). Становится все более очевидно, что и "Нацдвижение", и "Мечта" рассматривают примирение только как повод заставить противника сдать позиции и капитулировать.Примерно в том же русле лежит предложение Михаила Саакашвили встретиться в Горийском госпитале с Георгием Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили. Профессор Торнике Шарашенидзе усматривает в этом определенную логику. Был план "А" – неожиданно появиться в Тбилиси после выборов. Он сорвался из-за ареста. План "Б" предполагал принципиальное поведение в тюрьме, которое спровоцирует массовые протесты. Не спровоцировало. Теперь налицо план "В" – давайте договоримся и помиримся. Никакой встречи президентов не будет, уверен эксперт. Двое уже в мире ином, а ни 4-й, ни 5-й в Гори не поедут.Большие надежды возлагались на выступление экс-президента в суде. Некоторые верили, что оно вознесет его едва ли не уровень Христа. Но на следующем заседания в зале не появилась и половина из сторонников, которые присутствовали до этого ("Квирис палитра")…То ли Саакашвили обманули, то ли он сам себя обманулПоказания водителя Цомая, в трейлере которого Саакашвили незаконно пересек границу, подтверждают, экс-президент не сомневался – в Грузии его ждут. Кто? Соратники по партии или широкие народные массы? Это пока непонятно, но, начиная с Поти, он все время пытался кому-то дозвониться. Однако тщетно ("Квирис палитра").Зная импульсивный характер Саакашвили, вполне можно предположить, что он сам себя ввел в заблуждение. И, бесспорно, не без помощи грузинских оппозиционных телеканалов. Высочайший "профессионализм" работающих на них журналистов и телеведущих сыграли злую шутку с экс-президентом. Они научились настолько искусно и правдиво обострять в своих эфирах политическую ситуацию в стране, что тот легко мог принять все за чистую монету.Теперь, по-видимому, вся надежда на план "Г". Каковы его детали, пока неизвестно. Но судя по всему, он будет касаться состояния здоровья Михаила Саакашвили. И это, между прочим, весьма серьезно. По заключению врачей, посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике могут закончиться инвалидностью ("Резонанси", 15.12). Аналитик Давид Зардиашвили, ссылаясь на мать экс-президента, допустил, что тот не может находиться в замкнутом пространстве. Даже в бытность президентом его невозможно было усадить работать за стол – постоянно повсюду носился ("Сакартвелос Республика", 17-19.12)."Ахали таоба" (16.12) устами правозащитника Шалвы Хачапуридзе высказала предположение, что дядя бывшего президента Темур Аласани приехал в Грузию как раз договориться на этот счет. Однако серьезные препятствия для вынесения объективного диагноза создал сам Михаил Саакашвили. Хоть он и не признан политзаключенным, является фигурой политической. А недальновидная тактика "Нацдвижения" привела к тому, что от отношения общественности к состоянию его здоровья зависят теперь судьба и рейтинг всей партии."Сакартвелос Республика" уже возмутилась: "… 9 лет страной правил сумасшедший или авантюрист?!" (17-19.12). Мамука Гамкрелидзе ("Ахали таоба", 15.12) оценивает обращения и заявления Саакашвили несколько деликатней, но не менее остро: как можно всерьез воспринимать инициативы человека, о котором сами его врачи говорят, что у него определенные проблемы с психикой?Так что, выбор предстоит непростой: личное здоровье или политика?К кому примкнут "непримкнувшие"?Слово "шуашисти" в переводе означает "держащийся середины", но в политическом смысле по значению ближе "непримкнувший". То есть, готовый сделать выбор, но не видящий, в пользу кого. Это слово в последнее время все чаще появляется на страницах грузинской прессы. По результатам опросов, едва ли не половина всех избирателей причисляет себя к категории неопределившихся и "непримкнувших".Как считает философ Заза Пиралишвили, пассивность этой категории граждан связана с тем, что они не поддерживают радикализм и не видят рационального смысла в обострении конфликтов. А действия власти и оппозиции ведут именно к этому. "Как бы ни различались взгляды, которых мы придерживаемся, нам предстоит жить в одной стране. И если мы хотим поставить ее на ноги, "середнячество" должно пересилить бонапартизм политических мессий ("Резонанси", 16.12).Отсюда вновь приобретший актуальность вопрос о "третье силе", который почти одновременно стали поднимать многие издания. "Почему не видно Георгия Гахария?" - спрашивает "Версия" (15-21.12). "Куда пропал Гахария?" - присоединятся "Ахали таоба" (15.12). И даже выносит оценку: "Гахария своей пассивностью допускает ошибку!" (17.12)Впрочем, "Резонанси" (13.12) считает, что партия "За Грузию" не сидит сложа руки. Она ведет серьезную работу по достижению компромисса между политическими силами в ряде местных законодательных собраний. Созданная буквально за несколько месяцев до местных выборов, партия сумела выйти на третье место, и кое-где за ней оказался решающий голос.Ана Бучукури рассказала "Версии", что после выборов были возобновлены планы по расширению организации и привлечению новых кадров. Большая работа ведется в регионах, и экс-премьер много ездит по стране. А в схватку элит, в отличие от остальных, он, судя по всему, ввязываться не намерен.Как, собственно, и подавляющая часть грузинских граждан.РазноеПравительство Грузии подписало в Брюсселе соглашение с управляющим директором Rotscild & Co Ариэль Малард де Ротшильд. Одна из крупнейших в мире финансовых групп поможет Грузии стать финансовым хабом региона. ("Резонанси", 17.12)Принято решение о возвращении Грузинскому техническому университету плавательного бассейна, который прежний режим сделал местом отдыха элиты. Столичный мэр Каха Каладзе обещает вернуть ГТУ и другие отобранные объекты. ("Сакартвелос Республика", 17-19.12).Анастасия Губанова заставила впервые исполнить гимн Грузии на международном турнире по фигурному катанию. В Хорватии она обошла 23 фигуристов из 15 стран. ("Версия")В ходе реабилитации системы водоснабжения в селе Гурджаани было обнаружено захоронение бронзового века. Извлечено 15 предметов домашнего обихода и бронзовая игла. ("Ахали таоба", 15.12)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, единое нацдвижение, грузинская мечта, президент грузии, обзор сми